Onelia Molina decidió no guardar más silencio y reveló todo lo ocurrido en la despedida de soltero de Said Palao , donde incluso habría presencia de mujeres de compañía.

Sale a la luz identidad de mujer de compañía en la despedida de Said Palao

Sale a la luz identidad de mujer de compañía en la despedida de Said Palao

La popular influencer Onelia Molina dejó con la boca abierta a muchos luego de contar todo lo que sabe de la despedida de soltero de Said Palao, quien viajó con otros chicos reality y también tuvieron mujeres en su fiesta.

Esta vez, la odontóloga de profesión decidió revelarle al reportero de Magaly Medina la identidad de una de las damas de compañía que estuvieron presentes en polémica celebración.

¿Quién es la mujer de compañía en la despedida de soltero de Said Palao?

En la última edición de 'Magaly TV La Firme' se emitió la conversación completa que tuvo Onelia Molina con el periodista para contar con detalles todos los excesos que cometió Said Palao y sus amigos de Esto es Guerra en su despedida de soltero en Colombia, viaje que realizó en marzo del año pasado.

Según contó la odontóloga de profesión fue la influencer Tammy Parra quien le contó todo lo que hicieron los influencers en dicha polémica fiesta: “Me dice: ‘Si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas, como siempre…”, dijo en un inicio.

Said