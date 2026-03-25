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Onelia Molina arremete contra Flor Ortola y la califica de "CHUPEMEDIAS" de Alejandra Baigorria

Onelia Molina no dudó en criticar duramente a la argentina Flor Ortola por sacar pecho por Said Palao y afirmar que la empresaria si conocía sobre el viaje a Medellín.

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    Onelia Molina arremete contra Flor Ortola y la califica de "CHUPEMEDIAS" de Alejandra Baigorria
    Onelia Molina ya no se calla nada. | Composición Wapa
    Onelia Molina arremete contra Flor Ortola y la califica de "CHUPEMEDIAS" de Alejandra Baigorria

    La polémica alrededor de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue sumando protagonistas, y esta vez el conflicto se trasladó directamente a un enfrentamiento mediático. Onelia Molina no se guardó nada y criticó públicamente a Flor Ortola, luego de que la argentina opinara sobre el viaje a Medellín que hoy está en el centro de las acusaciones de infidelidad.

    Todo se encendió tras un streaming donde Ortola habría deslizado comentarios que, según Molina, buscaban minimizar lo ocurrido durante ese viaje.

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    Onelia Molina lanza duras acusaciones contra Flor Ortola

    Lejos de mantenerse al margen, Onelia Molina decidió responder con contundencia y cuestionar abiertamente la postura de la panelista argentina. En sus declaraciones, no dudó en descalificar su intervención en la polémica.

    La exchica reality la tildó de “la chupamedias de Alejandra Baigorria” y aseguró que su discurso tendría una intención clara: favorecer la imagen de Said Palao en medio de la crisis.

    Además, sostuvo que Flor Ortola estaría intentando justificar lo sucedido para que la empresaria tenga “el camino libre de perdonarlo”, dejando entrever que existe una narrativa construida para suavizar la situación.

    La crítica por actuar como vocera en televisión nacional

    Durante su intervención en MagalyTV La Firme, Onelia profundizó en sus cuestionamientos y fue más allá al señalar que Ortola no estaría opinando de forma imparcial.

    Según explicó, la argentina estaría asumiendo un rol cercano al entorno de Baigorria, defendiendo una versión que, a su parecer, no refleja lo que realmente ocurrió.

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    La conductora del programa también recordó que este enfrentamiento no es reciente. La tensión entre ambas se arrastra desde hace tiempo y tuvo uno de sus momentos más visibles durante la mediática boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

    En ese evento, Flor Ortola cobró protagonismo al relatar distintos episodios que involucraron a Onelia Molina y Mario Irivarren, lo que habría intensificado aún más la distancia entre ambas figuras.

    Con este nuevo cruce de declaraciones, el escándalo suma un capítulo más y deja claro que las diferencias ya no solo giran en torno a una relación, sino también a las versiones que cada protagonista decide contar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina arremete contra Flor Ortola y la califica de "CHUPEMEDIAS" de Alejandra Baigorria
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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