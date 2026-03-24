Onelia Molina declaró para el programa de Magaly Medina y confesó lo que Said Palao hizo en una anterior despedida de soltero.

Magaly Medina difundió un adelanto en el que Onelia Molina revela un nuevo ampay protagonizado por Said Palao durante un viaje a Colombia que realizó junto a Mario Irivarren, cuando ya estaba casado con Alejandra Baigorria.

La integrante de realities señaló presuntas conductas inapropiadas del esposo de la ‘Rubia de Gamarra’, relacionadas con mujeres de compañía que, según indicó, habrían sido contratadas.

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A través de una llamada telefónica, la integrante de 'Esto es Guerra' soltó frases que pondrían en jaque la fidelidad de los guerreritos. Según Onelia, el comportamiento de los modelos en Medellín fue mucho más allá de una simple salida de amigos.

"Yo tengo el nombre de las chicas en Medellín... son literal chicas de compañía", se le escucha decir a Molina en el avance.

Pero la cosa no quedó ahí. El dardo más directo fue para Said Palao. Onelia aseguró que el "Samurái" no se habría portado precisamente como un santo durante su estadía en Colombia:

"Si supieran que en Medellín se portaron peor... Said hizo de las suyas", sentenció Onelia, dejando entrever que habría pruebas de este comportamiento.