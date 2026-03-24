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Querido youtuber QUEDA EN SHOCK al descubrir que fue AMANTE de un famoso futbolista

Said Palao toma radical decisión en medio de la nueva ‘BOMBA’ del ampay de Magaly Medina

Magaly Medina sorprendió al difundir un avance cargado de polémica sobre una nueva “bomba” tras el ampay en un yate en Argentina, que afectaría a Said Palao y haría que Alejandra Baigorria finalmente “abra los ojos” respecto a él y su matrimonio.

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    Said Palao toma radical decisión en medio de la nueva ‘BOMBA’ del ampay de Magaly Medina
    Said Palao toma radical decisión en medio de la nueva ‘BOMBA’
    Said Palao toma radical decisión en medio de la nueva ‘BOMBA’ del ampay de Magaly Medina

    Said Palao atraviesa uno de sus momentos más polémicos, luego de que Magaly Medina difundiera un adelanto cargado de controversia sobre una nueva bomba que ‘pondrá de cabeza’ a los protagonistas del llamado ‘Operativo Argentina’, ocurrido en un yate con la presencia de varias mujeres.

    El más afectado sería el hermano de Austin Palao, quien incluso dejó entrever que su matrimonio estaría en riesgo. Tras este anuncio, el integrante de ‘Esto es guerra’ tomó una decisión radical.

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    Said Palao toma drástica decisión tras nueva revelación que lanzará Magaly Medina

    A solo una semana del ampay en Argentina, que terminó por quebrar la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, Magaly Medina volvió a generar revuelo en plena transmisión en vivo al mostrar un avance de una nueva revelación sobre lo ocurrido, la cual complicaría aún más a Said Palao, quien fue visto sonriente junto a varias mujeres en bikini.

    Esto ocurre después de que la esposa de Alfredo Zambrano exhortara a Alejandra Baigorria a priorizar su amor propio, tal como lo hizo Onelia Molina, y evalúe tomar distancia de su aún esposo, quien habría faltado al respeto al asistir a una despedida de soltero pese a estar casado.

    La conductora presentará información reveladora con la expectativa de que Baigorria ‘abra los ojos’, lo que ha generado rumores sobre la existencia de imágenes aún más comprometedoras del hijo de Steve Palao.

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    Tras este anuncio, Said Palao llamó la atención con una medida contundente en sus redes sociales. Durante el informe de ‘Maga’, se mostró que el chico reality había publicado el último domingo un video junto a su aún esposa y su hija de una relación anterior, donde proyectaban la imagen de una familia feliz. Sin embargo, el clip correspondía a una publicidad con una conocida marca de juegos de mesa.

    No se ha podido confirmar si el material fue grabado antes o después del escándalo, aunque recibió críticas por mostrarse como si nada hubiera ocurrido y autodenominarse “la familia feliz”.

    Sin embargo, luego de la difusión de esta nueva información, Palao decidió eliminar completamente dicha publicación de su cuenta de Instagram, quedando como contenido más reciente un video del 11 de marzo. ¿Teme a las nuevas imágenes?

    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao toma radical decisión en medio de la nueva ‘BOMBA’ del ampay de Magaly Medina
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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