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FUTBOLISTA peruano es EXPUESTO en fotos junto a youtuber que habría sido su AMANTE

También se reveló el equipo de fútbol en donde juega el deportista que habría tenido una relación con el youtuber iOA.

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    FUTBOLISTA peruano es EXPUESTO en fotos junto a youtuber que habría sido su AMANTE
    FUTBOLISTA peruano es EXPUESTO en fotos junto a youtuber que habría sido su AMANTE: “Dice que no me conoce” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram / Difusión
    FUTBOLISTA peruano es EXPUESTO en fotos junto a youtuber que habría sido su AMANTE

    El youtuber iOA dejó a todos sorprendidos al revelar que mantuvo una relación sentimental con un futbolista peruano que milita en la Liga 3. Sin embargo, lo que más lo impactó fue descubrir que el jugador siempre tuvo pareja, por lo que él terminó siendo la tercera persona en la relación. Tras las declaraciones del deportista, quien negó cualquier vínculo entre ambos, el creador de contenido decidió exponer pruebas, incluyendo fotografías y detalles de los lugares que frecuentaban juntos.

    Revelan imágenes del futbolista junto al youtuber

    El influencer confesó que quedó devastado al enterarse de la situación, ya que, según contó, la relación habría iniciado en septiembre de 2025 mientras el futbolista ya mantenía una relación formal con otra persona.

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    Visiblemente afectado, aseguró que muchos de los regalos que le entregaba al jugador en realidad terminaban en manos de la novia oficial. Incluso, relató que mientras el deportista celebraba San Valentín el 14 de febrero con su pareja, a él solo le dedicó el día anterior.

    iOA
    iOA

    También señaló que estuvo presente en momentos importantes de la vida del futbolista, tanto buenos como difíciles. No obstante, tras la negativa pública del jugador, quien incluso aseguró no conocerlo, iOA optó por difundir pruebas de su relación, siendo la más impactante un collage con diversas fotografías de ambos durante su romance.

    En dichas imágenes se les ve compartiendo en distintos espacios, aunque el influencer decidió ocultar el rostro del futbolista para proteger su identidad. “Y dice que no me conoce”, escribió con ironía.

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    Aunque evitó revelar directamente el nombre del club, sí dio pistas sobre su trayectoria, mencionando que jugó en Mala y que recientemente lo había invitado a verlo competir en Huancayo dentro de la Liga 3.

    Además, detalló varios lugares donde habrían sido vistos juntos, como el Spa del Westin, Carnal, Pandilla, Cinépolis, Armónica, así como tiendas de Adidas en Larcomar y el Jockey Plaza, perfumerías y otros establecimientos. Incluso recordó momentos más cotidianos, como cuando salían a tomar emoliente en Chorrillos, uno de los planes favoritos del futbolista.

    Por otro lado, el youtuber también presentó el testimonio de una pastelera, quien habría confirmado la relación entre ambos al revelar que recibió pedidos para preparar una sorpresa romántica dirigida al jugador.

    SOBRE EL AUTOR:
    FUTBOLISTA peruano es EXPUESTO en fotos junto a youtuber que habría sido su AMANTE
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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