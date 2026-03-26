Mario Irivarren adopta una medida radical luego de su ruptura con Onelia Molina , quien hizo duras declaraciones y revelaciones tras el polémico viaje.

La controversia en torno a Mario Irivarren continúa intensificándose tras la difusión de imágenes comprometedoras en Argentina. El chico reality fue captado en una actitud cercana con otras mujeres, pese a mantener una relación con Onelia Molina, lo que habría significado el final de su vínculo sentimental.

Tras la ruptura, Irivarren decidió eliminar cualquier rastro de su relación en redes sociales, borrando las fotos que aún conservaba junto a la odontóloga. Esta medida llegó poco después de que Molina realizara fuertes declaraciones públicas sobre él.

Mario Irivarren toma medida extrema tras confesión sin filtros de Onelia Molina.

Onelia Molina descarta reconciliación y lanza duras frases

Durante una emisión de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora Magaly Medina difundió audios de una conversación entre Onelia Molina y uno de sus reporteros. En ese intercambio, la influencer no solo confirmó el fin definitivo de la relación, sino que dejó en claro su rechazo hacia Irivarren.

“Yo en realidad no voy a volver con mi relación… Es más, yo le tengo un asco a esa persona, a Mario. Yo con Mario no quiero saber nada y mientras más lejos mejor. Es más si lo hacen mie… mejor”, declaró al reportero de ‘Magaly TV, la firme’.

Revelaciones sobre viaje a Colombia y supuestas pruebas

En la misma conversación, Molina aseguró que ya estaba al tanto de lo ocurrido durante el viaje relacionado con la despedida de soltero de Said Palao en Colombia. No obstante, indicó que su indignación creció tras recibir nueva información de Tammy Parra, expareja de Diego Rodríguez.