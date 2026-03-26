Mario Irivarren toma MEDIDA EXTREMA tras explosivas declaraciones de Onelia MolinaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La controversia en torno a Mario Irivarren continúa intensificándose tras la difusión de imágenes comprometedoras en Argentina. El chico reality fue captado en una actitud cercana con otras mujeres, pese a mantener una relación con Onelia Molina, lo que habría significado el final de su vínculo sentimental.
Tras la ruptura, Irivarren decidió eliminar cualquier rastro de su relación en redes sociales, borrando las fotos que aún conservaba junto a la odontóloga. Esta medida llegó poco después de que Molina realizara fuertes declaraciones públicas sobre él.
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Onelia Molina descarta reconciliación y lanza duras frases
Durante una emisión de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora Magaly Medina difundió audios de una conversación entre Onelia Molina y uno de sus reporteros. En ese intercambio, la influencer no solo confirmó el fin definitivo de la relación, sino que dejó en claro su rechazo hacia Irivarren.
“Yo en realidad no voy a volver con mi relación… Es más, yo le tengo un asco a esa persona, a Mario. Yo con Mario no quiero saber nada y mientras más lejos mejor. Es más si lo hacen mie… mejor”, declaró al reportero de ‘Magaly TV, la firme’.
Revelaciones sobre viaje a Colombia y supuestas pruebas
En la misma conversación, Molina aseguró que ya estaba al tanto de lo ocurrido durante el viaje relacionado con la despedida de soltero de Said Palao en Colombia. No obstante, indicó que su indignación creció tras recibir nueva información de Tammy Parra, expareja de Diego Rodríguez.
“Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín. Son literal chicas de compañía, pu… y en Medellín tuvieron todas sus cosas, todos sus temas, lo mismo en un Airbnb. A mí ya me habían dicho esto, así que ahora mismo la chica como que ha salido todo esto y dice: ‘oye sí, si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas, como siempre’”, contó.