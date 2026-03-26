Said Palao en la cuerda floja: revelan TODO lo que PERDERÍA si Alejandra Baigorria pone FIN A SU MATRIMONIO

Una eventual ruptura podría dejar a Said Palao sin vivienda propia, sin el respaldo económico de Alejandra Baigorria y en clara desventaja patrimonial, además de privarlo del apoyo emocional que la empresaria siempre le brindó.

La relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria atraviesa uno de sus momentos más críticos desde que se hizo pública la infidelidad del chico reality durante un viaje a Argentina. Mientras la empresaria evalúa qué decisión tomar, un informe de 'Magaly TV La Firme' dejó en evidencia las marcadas diferencias patrimoniales y crediticias entre ambos, resaltando lo que Palao podría perder si se concreta una ruptura.

Tras el ampay ocurrido en Argentina y la crisis que golpea al matrimonio, un análisis financiero advierte un panorama complicado para el guerrero en caso de separación. No solo estaría en juego su estabilidad emocional y el respaldo público de la 'Rubia de Gamarra', sino también su vivienda, su soporte económico y su proyección mediática.

Vivienda, respaldo financiero y diferencia de patrimonio

Uno de los aspectos más delicados para Said Palao es el lugar donde vive junto a Alejandra Baigorria. El departamento ubicado en Miraflores, valorizado en cerca de dos millones de soles, fue adquirido por la empresaria a través de un crédito que ella continúa pagando sola. Aunque en su momento ambos indicaron ser copropietarios, documentos oficiales confirman que el inmueble está únicamente a nombre de Baigorria.

La propia Alejandra lo dejó claro en una declaración anterior: “Yo nunca he mantenido a nadie, cada uno tiene su plata. Vivimos en la casa que yo compré, sí, pero porque es así”. En caso de una separación, Palao no solo perdería el lugar donde vive, sino también el acceso a un activo de alto valor, ya que no figura como propietario de otro inmueble importante.

En el plano financiero, la diferencia también es notoria: Baigorria cuenta con un puntaje crediticio de 825 sobre 1000, mientras que Palao apenas registra 83 puntos, lo que lo coloca en clara desventaja frente a entidades bancarias.

El informe televisivo también evidenció que, pese a su labor como empresario y constructor, Said no posee un respaldo económico sólido. Su constructora levantó un edificio de cinco pisos en una zona de menor valor, lejos del nivel de inversión y rentabilidad de los proyectos liderados por Alejandra.

Estabilidad emocional y futuro mediático

Más allá de lo económico, Said Palao también podría perder el apoyo emocional y mediático que le brindaba Alejandra Baigorria. La empresaria fue su principal respaldo frente a críticas, defendió su situación económica y lo apoyó públicamente en momentos clave de su carrera.

Tras el escándalo, la diferencia entre ambos se hizo más evidente: Baigorria sostenía la estabilidad de la relación tanto en lo financiero como en lo emocional. El informe difundido por Magaly Medina incluso mostró un lado poco habitual de Palao: “Alejandra está asombrada de que llore porque dice: ‘No, es que él no está acostumbrado a mostrar sus sentimientos’. Pero claro, se acuerda del departamento que va a perder y lógicamente le da por llorar”, comentó la conductora.

Por ahora, ambos siguen viviendo en el mismo lugar, aunque con una comunicación distante. La empresaria ha decidido no tomar aún una decisión definitiva, priorizando su bienestar y el de su entorno.