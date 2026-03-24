Stiven Franco deja mal parada a Janet Barboza con revelación inesperada sobre su CONTRATO con Armonía 10

Stiven Franco sorprende en América Hoy al admitir que no conoce a Janet Barboza y responde a polémica con La Bella Luz.

Un inesperado momento se vivió en América Hoy cuando el joven cantante Stiven Franco fue enlazado en vivo para responder sobre su situación laboral. Lo que parecía una entrevista rutinaria terminó convirtiéndose en un episodio incómodo para Janet Barboza, quien no imaginó la respuesta que recibiría.

En medio de la conversación, la conductora decidió romper el hielo con una pregunta directa: “Stiven, ¿cómo estás? Te saluda Janet Barboza. ¿Sabes quién soy?”

La reacción del artista de 17 años tomó por sorpresa a todos en el set. Con evidente duda, respondió que solo había escuchado su nombre, lo que generó risas inmediatas entre los panelistas. Incluso, algunos aprovecharon el momento para bromear con la conductora, insinuando —en tono de broma— que el joven podría haberla oído en películas de terror, desatando carcajadas en el estudio.

Stiven Franco responde a polémica con La Bella Luz y aclara su situación

Más allá del incómodo momento televisivo, la presencia de Franco también estuvo marcada por la controversia que lo rodea tras su salida de la agrupación La Bella Luz. El cantante ha sido señalado por el dueño del grupo de presuntamente incumplir su contrato, lo que encendió el debate en el mundo de la cumbia.

Frente a estas acusaciones, el artista decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con un comunicado oficial, donde dejó clara su postura: “Con fecha del 12 de marzo de 2026, cursé mi comunicación formal de conclusión de relación contractual mediante conducto notarial, cumpliendo las formalidades correspondientes”.



Además, en el programa se comentó que el joven talento habría recibido una propuesta atractiva por parte de Armonía 10, lo que podría marcar un nuevo rumbo en su carrera musical.