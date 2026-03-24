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Esposa de futbolista reveló detalles de lo INFIDELIDAD con amiga de Natalie Vértiz y desata polémica en redes

Esposa de Steven Rivadeneyra lo acusa de infidelidad con influencer durante su embarazo y revela agresiones, amenazas.

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    Esposa de futbolista reveló detalles de lo INFIDELIDAD con amiga de Natalie Vértiz y desata polémica en redes
    Tras ser vinculada con futbolista casado, amiga de Natalie Vértiz toma inesperada y contundente decisión.
    Esposa de futbolista reveló detalles de lo INFIDELIDAD con amiga de Natalie Vértiz y desata polémica en redes

    Un nuevo escándalo sacude el mundo del espectáculo y el deporte peruano. El arquero de Sport Boys, Steven Rivadeneyra, ha sido señalado públicamente por su esposa, Tania Herrera Rambla, quien lo acusa de haberle sido infiel en una etapa especialmente vulnerable: durante su embarazo.

    La denuncia fue expuesta en el programa 'Magaly TV: La Firme', conducido por Magaly Medina, donde la mujer no solo relató lo ocurrido, sino que aseguró contar con pruebas contundentes como fotos, videos y conversaciones que confirmarían la traición.

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    Según su versión, la tercera en discordia sería la influencer Georgina Dixon, conocida en redes sociales por su contenido sobre vida saludable y por su cercanía con figuras como Natalie Vértiz, Ale Venturo y Alondra García Miró.

    “Cuidado que estoy con la panza”: el fuerte testimonio de Tania Herrera

    El relato de Tania Herrera no solo apunta a la infidelidad, sino también a un episodio de tensión física tras confrontar al futbolista. Según contó, al descubrir el material comprometedor decidió encararlo, pero la reacción de Rivadeneyra fue violenta.

    “Nunca me pidió disculpas, nunca me trató de explicar la situación, su reacción fue arrancharme el celular y ahí fue donde yo trato de retirarme por el departamento en el ascensor. Ahí es donde empiezan los jaloneos, que me caigo. Sí (me agredió) y le dije ‘cuidado que estoy con la panza’”.

    A pesar de lo ocurrido, la joven aseguró que permaneció en el departamento porque no tenía otro lugar al cual ir en ese momento.

    Además, indicó que al contactar a la influencer involucrada, esta negó conocer al futbolista, pese a que —según Tania— él le habría dicho que estaba separado.

    El momento que lo cambió todo: la escena en el Country Club

    Uno de los episodios más duros, según su testimonio, ocurrió cuando los vio juntos en un lugar cargado de simbolismo: el mismo espacio donde contrajeron matrimonio.

    “Me di con la sorpresa sentada, las coincidencias de la vida, de que cuatro meses más allá estaban los dos ahí. Hipocresía, es lo que muestra”.

    Para Tania, ese momento confirmó todas sus sospechas, incluso frente a las versiones que negaban la relación.

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    Amenazas y expulsión: el desenlace antes del parto

    El conflicto no terminó ahí. La denunciante también reveló que, en medio de la crisis, vivió episodios de amenazas y presión emocional por parte del arquero.

    “Me llamaba m… cuando llamaba a un familiar cuando él viniera porque me daba miedo estar sola. Me amenazaba con quitarme a la bebe, con botarla si nacía ahí, tres días antes de dar a luz me dijo ‘tienes que salir de casa’”.

    Según su testimonio, la situación se volvió insostenible, especialmente al continuar la presunta relación mientras ella seguía viviendo bajo el mismo techo.

    Con estas declaraciones, el caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde los usuarios debaten no solo sobre la infidelidad, sino también sobre la gravedad de los hechos denunciados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa de futbolista reveló detalles de lo INFIDELIDAD con amiga de Natalie Vértiz y desata polémica en redes
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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