Una denuncia pública pone en la mira al ganador de ' Yo Soy ', luego de que una joven relatara un presunto acoso sufrido cuando era menor de edad.

Mejor imitador de 'Yo Soy' enfrenta fuerte denuncia: Joven lo acusa de haberla acosado cuando era menor de edad.

Mejor imitador de 'Yo Soy' enfrenta fuerte denuncia: Joven lo acusa de haberla acosado cuando era menor de edad.

Un participante, reconocido como el mejor imitador de 'Yo Soy', enfrenta una intensa ola de comentarios tras la difusión del testimonio de una joven que asegura haber vivido una experiencia con él cuando era menor de edad. En su relato, detalla cómo se conocieron, el contexto del encuentro y los hechos que, según su versión, ocurrieron posteriormente, generando debate y reacciones en redes sociales.

Joven denuncia a participante de 'Yo Soy'

A través de la red social TikTok, la usuaria @capi.mari publicó un video metafórico de un barco en el mar, acompañado de un texto que llamó la atención y generó gran especulación sobre un participante del programa de talento ‘Yo Soy’.

Joven denuncia a participante de 'Yo Soy' a travez de tiktok.

"Solo imagínate haber sido víctima de un acosador a tus 14 años y luego de unos años ver en las redes que lo proclaman como “Artista” y la gente lo defienda".

El video ha alcanzado 12.100 visualizaciones y cerca de 2.900 compartidos; sin embargo, la usuaria decidió restringir los comentarios. Tras un día, optó por romper su silencio a través de otro video en el que revela lo vivido.

Usuaria expone acoso que vivió con artista de Yo Soy

La joven relató que el primer contacto ocurrió cuando tenía entre 14 y 15 años, luego de comunicarse con el artista mediante redes sociales. De acuerdo con su versión, su intención inicial era conocerlo. "Lo que yo buscaba era conocerlo cómo era él", señaló, indicando que en ese momento no imaginaba lo que sucedería. Tras intercambiar mensajes, habrían coordinado un encuentro presencial, el cual recuerda con nerviosismo. "Era la primera vez que estaba tratando con él en persona", precisó.

Durante esa reunión, aseguró que la situación tomó otro rumbo con insinuaciones por parte del artista. "Me aplicó la clásica... si pongo tu nombre completo en este papel tú me debes un beso", relató. Ante su rechazo, sostuvo que la insistencia continuó. "Me seguí insistiendo y me seguí insistiendo", dijo. Finalmente, describió un momento que la dejó en shock.

"Me robó un beso", afirmó, indicando que quedó paralizada y optó por retirarse de inmediato. "Yo me quedé quieta, no sabía qué hacer y simplemente agarré y me fui", agregó. Además, mencionó que el artista habría insinuado llevarla a un hotel para descansar luego de sus actividades.

‘Mejor imitado’ de 'Yo Soy' habría insultado a su víctima

El testimonio también aborda lo ocurrido después del encuentro. La joven indicó que el artista habría continuado contactándola de manera insistente. "Yo lo bloqueé de todas las redes posibles", explicó, aunque señaló que él habría buscado otras vías para comunicarse.

Según su versión, incluso recibió mensajes con términos ofensivos. También señaló que esta experiencia impactó su vida personal y emocional, especialmente por su edad en ese momento. "Yo en ese momento no sabía qué hacer porque era una adolescente", expresó.

La denunciante explicó que decidió hablar tiempo después debido a que ya no cuenta con pruebas, pero recalcó que su intención no es señalar directamente a alguien, sino compartir su experiencia.

"No cuestionen porque hoy en día una persona viene a contarlo", pidió, haciendo un llamado a escuchar sin prejuicios.