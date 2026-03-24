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Querido youtuber QUEDA EN SHOCK al descubrir que fue AMANTE de un famoso futbolista

Famosa vidente y médium fallece en extrañas condiciones y su hija desliza inquietante detalle: “El corazón de mi mamita...”

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de una reconocida vidente, cuya partida ha generado conmoción y deja un profundo vacío.

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    Famosa vidente y médium fallece en extrañas condiciones y su hija desliza inquietante detalle: “El corazón de mi mamita...”
    Muere famosa vidente Salomé Cruz de manera inesperada.
    Famosa vidente y médium fallece en extrañas condiciones y su hija desliza inquietante detalle: “El corazón de mi mamita...”

    La industria del entretenimiento vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de Salomé Cruz, reconocida vidente, tarotista y creadora de contenido. La noticia fue difundida mediante un comunicado oficial, generando profunda tristeza entre sus seguidores.

    El anuncio, realizado la tarde del jueves 19 de marzo, tomó por sorpresa al público, especialmente por su participación en televisión. Posteriormente, su hija compartió detalles sobre el fallecimiento que ha conmocionado al medio.

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    Muere la famosa vidente y médium

    Hace unas horas se confirmó el fallecimiento de la vidente Salomé Cruz, considerada una de las figuras más representativas del espectáculo en Colombia. La noticia fue difundida a través de las redes sociales de la tarotista, donde se publicó un comunicado oficial informando su partida.

    Muere la famosa vidente y médium, Salomé Cruz.
    Muere la famosa vidente y médium, Salomé Cruz.

    "El fin de este comunicado es para informar que nuestra querida y amada Salomé Cruz ya no nos acompaña en este plano", se lee en el inicio de la nota.

    En otro fragmento del mensaje, sus familiares la recordaron con profundo afecto y expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas en este difícil momento. Asimismo, solicitaron respeto ante su repentina muerte.

    "Su esencia ya es una con el universo, como familia, agradecemos de todo corazón, todo el amor, el cariño y el respeto que le dieron en vida, así mismo esperamos también sea en su ausencia", sigue el escrito.

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    ¿Quién es y de qué murió la vidente Salomé Cruz?


    La tarde del jueves 19 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de la vidente, tarotista y creadora de contenido Salomé Cruz. La noticia fue anunciada mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, donde también era conocida por su participación en distintos programas de televisión.

    Hija de Salomé Cruz revela las extrañas circunstancias en las que falleció su madre.
    Hija de Salomé Cruz revela las extrañas circunstancias en las que falleció su madre.

    Hasta ahora no se han precisado las causas de su muerte; sin embargo, ante la incertidumbre generada, su hija, Nicolle Cruz, compartió un mensaje en el que explicó que el corazón de su madre dejó de latir.

    "El corazón de mi mamita dejó de funcionar y decidió irse a ver con Diosito. Les agradezco de igual manera sus mensajes bonitos", escribió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Famosa vidente y médium fallece en extrañas condiciones y su hija desliza inquietante detalle: “El corazón de mi mamita...”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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