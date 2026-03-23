El youtuber iOA revela que quedó en shock al descubrir que habría sido amante de un conocido futbolista. ¿Cómo se enteró? Aquí los detalles.

¡SHOCK TOTAL! El youtuber iOA sorprendió a sus seguidores al revelar un romance de casi seis meses con un futbolista peruano. Según contó, todo parecía una relación estable, hasta que descubrió que en realidad era el amante, ya que el jugador mantenía otra relación.

El creador de contenido presentó pruebas del vínculo, mientras que el deportista niega el romance tras ser expuesto junto a su actual pareja, desatando gran polémica.

Youtuber iOA queda en shock al descubrir que su pareja tenia novia

El youtuber iOA decidió hablar públicamente a través de sus redes sociales, donde compartió un extenso mensaje sobre la complicada situación que atraviesa. Según relató, inició una relación con un futbolista de la Liga 3 desde septiembre de 2025, sin imaginar que él mantenía una pareja y que, en realidad, había sido el amante.

'Me acabo de dar cuenta que el chico con el que salía desde septiembre del año pasado, tiene novia y estuvo con ella todo este tiempo', escribió. El creador de contenido confesó que la noticia lo tomó completamente por sorpresa, pues creía estar en una relación genuina. Tras conocer la verdad, decidió exponer lo ocurrido, mostrando su molestia ante lo que consideró una traición.

Asimismo, aseguró que la situación fue aún más dolorosa al descubrir ciertos detalles. 'Y lo peor de todo es que las cosas que le daba, se las daba a ella o las usaba con ella', expresó afectado, al referirse a una polera que le obsequió y que habría terminado en manos de la actual pareja del futbolista.

También reveló que compartieron momentos importantes, como San Valentín, cuando estuvieron juntos desde el 13 de febrero, aunque el día central él lo pasó con su novia, incluso entregándole flores. iOA indicó que cuenta con conversaciones y fotografías que respaldan su versión, incluyendo un chat con una pastelería donde ambos eran reconocidos como pareja, pese a que el jugador niega todo.

Finalmente, sostuvo que su vínculo incluyó acompañamiento en momentos difíciles y fechas significativas, asegurando que siempre estuvo presente en la vida del futbolista.