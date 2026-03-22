ESCÁNDALO en YO SOY: Imitador de Frank Sinatra es EXPUESTO en audio donde habría ¿intentado PERJUDICAR a su COMPAÑERO?
¿No quería que gane? Tras la reciente final de la última temporada deYo Soy, el triunfo de Liam Gallagher (Ricardo Martín) no es lo único que está dando de qué hablar en redes sociales. Y es que el imitador de Frank Sinatra está en el “ojo de la tormenta” por un supuesto audio en donde deja en claro su poco compañerismo con el imitador de Gustavo Cerati.
Tras esta situación, fanáticos de Yo Soy mostraron su indignación por dicha conducta, ya que lo acusan de no haber sido completamente sincero. La controversia aumentó cuando el mismo imitador de Gustavo Cerati (Fernando Sosa) afirma que dicho audio sí es real y sí sería Álvaro Daniel quien lo dice.
Imitador de Frank Sinatra envuelto en polémica por audio contra imitador de Gustavo Cerati
En el audio compartido en redes se escucha al artista expresando su apoyo a Liam Gallagher, pero lo polémico es cuando habla de Sosa: “No me importa si este audio se filtra, Gustavo Cerati no merece ganar”
Tras este supuesto audio, Fernando Sosa realizó una transmisión en vivo en donde le preguntan por ello y él afirma que sí se trataría de su compañero: “Obvio que es verdad. O sea, que es su voz”.