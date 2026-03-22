Imitador de Cerati en Yo soy denuncia audio que pedía no votar por él y responde ENOJADO

Escándalo en Yo Soy : imitador de Gustavo Cerati confirma audio polémico contra él y lanza fuerte mensaje tras sentirse traicionado en la final.

Imitador de Cerati en Yo Soy estuvo cerca de ganar la final. | Composición Wapa

Imitador de Cerati en Yo Soy estuvo cerca de ganar la final. | Composición Wapa

La reciente final de 'Yo Soy' no solo dejó un ganador, sino también una fuerte controversia que ahora sacude a sus propios participantes. Tras el triunfo del imitador de Liam Gallagher, interpretado por Ricardo Martín, un inesperado conflicto salió a la luz y tiene como protagonista al imitador de Gustavo Cerati, Fernando Sosa.

Todo estalló luego de que se viralizara un audio atribuido al imitador de Frank Sinatra, Álvaro Daniel Mena, en el que presuntamente pedía no apoyar a Sosa en las votaciones finales. Este material, difundido rápidamente por WhatsApp, generó incomodidad entre los fans y abrió un nuevo capítulo de tensiones dentro del programa.

Fernando Sosa rompe su silencio tras audio filtrado

Frente a la ola de comentarios, Fernando Sosa decidió pronunciarse a través de una transmisión en TikTok. En un inicio, agradeció el respaldo del público, pero luego abordó directamente la polémica que lo involucra.

“Obvio que es verdad. O sea, que es su voz”, afirmó sin rodeos, confirmando la autenticidad del audio que desató el escándalo.

Sus declaraciones no tardaron en encender aún más el debate entre seguidores del programa, quienes comenzaron a cuestionar la transparencia de la competencia en su etapa final.

La decepción detrás de la competencia en ‘Yo Soy’

Más allá del audio, el imitador del recordado líder de Soda Stereo también dejó ver su desilusión respecto a los vínculos que creía haber formado durante el reality.

“Claro que sí. Soy amigo de Liam, de Gael (imitador de Marciano Cantero), de Julio Iglesias (...) Yo creí, de verdad, que los cinco finalistas éramos todos amigos, pero bueno, ya vieron que no. Me apena mucho porque los considera parte de mi familia”, expresó, evidenciando un quiebre emocional tras lo ocurrido.

Aunque reconoció su admiración por Álvaro Daniel Mena, Sosa fue firme al marcar distancia con su comportamiento durante la final.

"Nada chicos. Eso no está bien y apoyar esto está muy mal porque no es ser buena persona ni directo ni transparente (...) La vida te devuelve todas las cosas que tú haces y eso es cierto, a mí me ha pasado, así que obren bien. El karma existe. Por favor, chicos, todos sean buenos. Es lo último que voy a decir sobre ese tema", sentenció.