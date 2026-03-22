Samahara Lobatón continúa en competencia en “La Granja VIP” tras superar la primera gala de eliminación. Durante una conversación con Mark Vito, la influencer se mostró vulnerable y habló sobre su vida personal, abordando su rol como madre y su relación con Bryan Torres. La hija de Melissa Klug confesó que su historia estuvo marcada por idas y vueltas, hasta llegar a episodios de violencia que la obligaron a tomar decisiones complejas.

Samahara Lobatón revela que no denunció a Bryan Torres

Durante la conversación, Lobatón detalló que su rol como madre de tres hijos se vio afectado por el comportamiento de Torres. “Estuve con él 3 años, pero él me sacaba la vuelta, trabajaba de noche, no era una persona que realmente me amaba”, expresó, señalando que la diferencia de edad y el estilo de vida del músico generaban constantes conflictos. Además, indicó que él tenía actitudes celosas y machistas, lo que dificultaba aún más la convivencia.

Luego del nacimiento de su primera hija, la relación atravesó una separación por diversos problemas, aunque decidieron darse otra oportunidad. “Tuve mi primera hija, me separé porque tuvimos muchos problemas y a los meses en mi baby shower regresamos. Nació mi hija y a los meses salieron un montón de mujeres en Magaly a hablar que él me ponía los cachos, fue muy difícil para mí. Decidí perdonarlo, mi hija tenía 3 meses y me embaracé”, contó en el reality.

El momento más delicado se produjo cuando descubrió un video íntimo de Torres con otra mujer. Al encararlo, según su versión, la situación escaló a un episodio de violencia. “Le encontré un video a él teniendo relaciones con otra mujer, pero él me pegó, casi me mata”, afirmó, explicando que la reacción del salsero puso en riesgo su integridad.