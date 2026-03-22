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Samahara Lobatón confiesa DESGARRADORA razón por la que no denunció a Bryan Torres tras agresión: “No voy a ser la culpable de…”

Samahara Lobatón revela que halló un video íntimo de Bryan Torres con otra mujer y, pese a la gravedad, decidió no denunciarlo.

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    Samahara Lobatón confiesa DESGARRADORA razón por la que no denunció a Bryan Torres tras agresión: “No voy a ser la culpable de…”
    Samahara Lobatón rompe su silencio y confiesa por qué no denunció a Bryan Torres. | Composición Wapa
    Samahara Lobatón confiesa DESGARRADORA razón por la que no denunció a Bryan Torres tras agresión: “No voy a ser la culpable de…”

    Samahara Lobatón continúa en competencia en “La Granja VIP” tras superar la primera gala de eliminación. Durante una conversación con Mark Vito, la influencer se mostró vulnerable y habló sobre su vida personal, abordando su rol como madre y su relación con Bryan Torres. La hija de Melissa Klug confesó que su historia estuvo marcada por idas y vueltas, hasta llegar a episodios de violencia que la obligaron a tomar decisiones complejas.

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    Samahara Lobatón revela que no denunció a Bryan Torres

    Durante la conversación, Lobatón detalló que su rol como madre de tres hijos se vio afectado por el comportamiento de Torres. “Estuve con él 3 años, pero él me sacaba la vuelta, trabajaba de noche, no era una persona que realmente me amaba”, expresó, señalando que la diferencia de edad y el estilo de vida del músico generaban constantes conflictos. Además, indicó que él tenía actitudes celosas y machistas, lo que dificultaba aún más la convivencia.

    Luego del nacimiento de su primera hija, la relación atravesó una separación por diversos problemas, aunque decidieron darse otra oportunidad. “Tuve mi primera hija, me separé porque tuvimos muchos problemas y a los meses en mi baby shower regresamos. Nació mi hija y a los meses salieron un montón de mujeres en Magaly a hablar que él me ponía los cachos, fue muy difícil para mí. Decidí perdonarlo, mi hija tenía 3 meses y me embaracé”, contó en el reality.

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    El momento más delicado se produjo cuando descubrió un video íntimo de Torres con otra mujer. Al encararlo, según su versión, la situación escaló a un episodio de violencia. “Le encontré un video a él teniendo relaciones con otra mujer, pero él me pegó, casi me mata”, afirmó, explicando que la reacción del salsero puso en riesgo su integridad.

    Pese a lo ocurrido, la influencer explicó por qué decidió no presentar una denuncia contra su expareja. “Yo no lo denuncié porque mis hijos merecen a su papá y yo no voy a ser la culpable de que su papá esté preso”, sostuvo, generando diversas reacciones y reabriendo el debate sobre la violencia familiar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón confiesa DESGARRADORA razón por la que no denunció a Bryan Torres tras agresión: “No voy a ser la culpable de…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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