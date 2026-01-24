Melissa Klug confiesa la drástica decisión de Samahara Lobatón contra su familia por ir contra Bryan TorresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Lamentable! Melissa Klug abrió su corazón para revelar lo que está viviendo con su hija Samahara Lobatón, luego de que la ‘Blanca de Chucuito’ denunciara a Bryan Torres por agresión. Según la influencer, Samahara habría bloqueado a todos los integrantes de su familia en redes sociales, por preferir mantenerse de lado del cantante.
Melissa Klug revela la radical decisión de Samahara Lobatón
En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Melissa Klug ofreció más detalles del proceso que está llevando a cabo contra Bryan Torres, luego de que se expusiera un video en el que este agrede a Samahara Lobatón, su pareja y madre de dos de sus hijas.
La empresaria chalaca aseguró que, para su hija, tanto ella como sus hermanos pasaron de ser familia a enemigos, pues al intentar alejarla de su presunto agresor, esta los rechazó y decidió hacerlos a un lado.
“Yo entiendo y lo vengo diciendo reiteradas veces. Mi hija está enferma, mi hija está siendo manipulada por ese ser despreciable. Él le dice tantas cosas, la manipula de tal manera a Samahara que todos nosotros nos hemos vuelto sus enemigos”, precisó.
Pero esto no sería todo, pues desde que Melissa salió a los medios a dar declaraciones pidiendo a las autoridades la próxima detención de Bryan Torres, esto no le habría gustado nada a la exchica reality, quien tomó una dura medida.
“Todos estamos bloqueados y por ‘culpa’ de nosotros, le estamos haciendo gastar plata, por culpa de nosotros le quieren quitar a sus hijos; por nuestra culpa no tiene paz interior, cuando ella en el programa de la Chola Chabuca dijo que tenía que botar a Bryan porque era la persona que le quitaba la paz”, precisó.
Melissa Klug reacciona a mensajes de Samahara Lobatón
Luego de que Samahara Lobatón tildara a su madre de querer hacer show de su situación tras la agresión de Bryan Torres y ni siquiera visitara a sus nietos, Melissa se pronunció dejando en claro su único propósito.
“Lo que diga ella ahorita, no me afecta. Yo lo que quiero es que ese ser vaya preso para que mi hija se pueda curar. Quiero tenerlo lejos para que ella pueda recapacitar (...) qué se puede esperar de Samahara en estos momentos. Yo solo quiero apoyarla. Yo sé que una vez él esté preso, ella se va a curar y mis nietos van a estar bien”, finalizó.