¡Lamentable! Melissa Klug abrió su corazón para revelar lo que está viviendo con su hija Samahara Lobatón, luego de que la ‘Blanca de Chucuito’ denunciara a Bryan Torres por agresión. Según la influencer, Samahara habría bloqueado a todos los integrantes de su familia en redes sociales, por preferir mantenerse de lado del cantante.

Melissa Klug revela la radical decisión de Samahara Lobatón

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Melissa Klug ofreció más detalles del proceso que está llevando a cabo contra Bryan Torres, luego de que se expusiera un video en el que este agrede a Samahara Lobatón, su pareja y madre de dos de sus hijas.

La empresaria chalaca aseguró que, para su hija, tanto ella como sus hermanos pasaron de ser familia a enemigos, pues al intentar alejarla de su presunto agresor, esta los rechazó y decidió hacerlos a un lado.

“Yo entiendo y lo vengo diciendo reiteradas veces. Mi hija está enferma, mi hija está siendo manipulada por ese ser despreciable. Él le dice tantas cosas, la manipula de tal manera a Samahara que todos nosotros nos hemos vuelto sus enemigos”, precisó.

Pero esto no sería todo, pues desde que Melissa salió a los medios a dar declaraciones pidiendo a las autoridades la próxima detención de Bryan Torres, esto no le habría gustado nada a la exchica reality, quien tomó una dura medida.

“Todos estamos bloqueados y por ‘culpa’ de nosotros, le estamos haciendo gastar plata, por culpa de nosotros le quieren quitar a sus hijos; por nuestra culpa no tiene paz interior, cuando ella en el programa de la Chola Chabuca dijo que tenía que botar a Bryan porque era la persona que le quitaba la paz”, precisó.

Melissa Klug reacciona a mensajes de Samahara Lobatón

Luego de que Samahara Lobatón tildara a su madre de querer hacer show de su situación tras la agresión de Bryan Torres y ni siquiera visitara a sus nietos, Melissa se pronunció dejando en claro su único propósito.