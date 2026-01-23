Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Melissa Klug se quiebra y ruega que Samahara se aleje de Bryan: “Me he arrodillado ante Dios y le pedí tanto por mi hija”

Pese a las duras declaraciones de Samahara Lobatón contra su madre, Melissa Klug recalcó que su único deseo es que su hija se aleje de Bryan.

    Melissa Klug se quiebra y ruega que Samahara se aleje de Bryan: “Me he arrodillado ante Dios y le pedí tanto por mi hija”
    Melissa Klug se quiebra y ruega que su hija Samahara Lobatón se aleje de Bryan Torres. | Composición Wapa | Instagram
    Melissa Klug se quiebra y ruega que Samahara se aleje de Bryan: “Me he arrodillado ante Dios y le pedí tanto por mi hija”

    Melissa Klug decidió romper su silencio y hablar con Trome sobre la polémica que envuelve a su hija Samahara Lobatón, luego de que se difundieran chats en los que la joven la acusa de hacer “show” y asegura que nadie la conoce realmente.

    Frente a estas declaraciones, la empresaria fue tajante y sostuvo que Bryan Torres sería quien mantiene influenciada y manipulada a Samahara, una situación que, según afirma, le preocupa profundamente como madre.

    Melissa Klug confía en avances de denuncia y ora por Samahara

    La conocida como la ‘Blanca de Chucuito’ expresó su satisfacción por los avances en la denuncia que presentó contra el cantante y señaló que mantiene su fe puesta en que su hija logre estabilidad con el apoyo de especialistas. Asimismo, destacó la relevancia de este proceso y se mostró confiada en que el caso continúe avanzando favorablemente.

    "Este viernes he sido citada para declarar por la denuncia que le puse a ese ser despreciable", comentó. "Sí, vamos por buen camino. Me he arrodillado ante Dios, le oré y le pedí tanto por mi hija, mis nietos, para que este proceso se acelere. Lo que más deseo es que mi hija se cure, vaya a terapia con psicólogos que la ayuden y la saquen de esa dependencia emocional que tiene por ese desgraciado", añadió.

    Durante la conversación, Melissa evidenció su molestia por las declaraciones de Samahara, afirmando que actualmente estaría defendiendo a quien la agredió.

    Melissa Klug llora por Samahara porque necesita ayuda

    Durante la entrevista, Melissa Klug se mostró visiblemente afectada y no pudo contener las lágrimas al referirse al difícil momento que atraviesa su familia, especialmente tras la difusión del video en el que se evidenciaría un intento de asfixia de Bryan hacia Samahara.

    “(Periodista Carla Chevez: Ojalá Sammy pueda entender que necesita ayuda...) (Llora) es lo que más quiero, ella tiene que estar alejada de él que es su verdugo.. “, expresó.

    Asimismo, evocó el caso de Lady Guillén, señalando que, a pesar de las imágenes que demostraban la agresión que sufrió, en su momento ella defendía a Rony García. “Me pasaron un video de la entrevista que le hicieron a Lady Guillén cuando fue atacada y verla así, defendiendo a su agresor en su momento, fue como ver a Samahara, porque así lo defiende”, puntualizó.

    Melissa Klug se quiebra y ruega que Samahara se aleje de Bryan: “Me he arrodillado ante Dios y le pedí tanto por mi hija”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

