Hermano de Christian Cueva se pronuncia con fuerte reflexión luego de que Pamela López quede expuesta

Pamela López y su hija mayor, fruto de su relación con Christian Cueva, se han convertido en las nuevas figuras del reciente reality de baile que lanzó el programa Mande Quien Mande. Sin embargo, en medio del anuncio de su ingreso al espacio televisivo, Jorge Luis Cueva, hermano del popular ‘Aladino’, llamó la atención al publicar un mensaje inesperado en sus redes sociales.

El mensaje que compartió el hermano de Christian Cueva

A través de su cuenta oficial de Instagram, el familiar del futbolista difundió una reflexión de carácter religioso que no pasó desapercibida entre sus seguidores, ya que volvió a hacer énfasis en la fe y en la importancia de dejar las preocupaciones en manos de Dios.

“Descansar en Dios es elegir la paz sobre la ansiedad. Es decirle: 'Aquí está lo que no entiendo, lo que me duele y lo que no puedo cambiar, y dejarlo en sus manos'. Dios no te pide que cargues con lo que no te corresponde, te invita a confiar, a respirar, a detenerte. Hoy recuerda: 'No tienes que hacerlo todo, no tienes que resolverlo todo. Descansa, confía, suelta, Dios sigue trabajando cuando tú decides parar’”, se pudo leer en la publicación.

Mientras tanto, Christian Cueva aún no se ha pronunciado sobre la aparición de su hija en el reality ni ha emitido algún comentario respecto a su participación en televisión. Sin embargo, Pamela López sí reaccionó con firmeza luego de enterarse de que el futbolista estaría solicitando la tenencia compartida de los menores.