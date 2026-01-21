Wapa.pe
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

TikToker ‘La Mana’ reveló que Samahara Lobatón no tendría una buena relación con su madre.

    ¿Manipulación? La creadora de contenido Samahara Lobatón sigue en el “ojo de la tormenta” tras la difusión del video de las agresiones que sufrió por parte del padre de sus hijos, Bryan Torres. Tras esta situación, su madre Melissa Klug, intentó darle su protección; sin embargo pareciera que ella no desea recibir ayuda.

    Y es que se acaba de difundir una conversación entre Lobatón y una seguidora, en donde afirma que ‘La Blanca de Chucuito’ solo está haciendo “show” y que en realidad no le está brindando ayuda. Dichas palabras generaron preocupación entre sus seguidores.

    Samahara Lobatón revela que su madre solo hace “show”

    Al revelarse el video de las agresiones contra Samahara Lobatón, Melissa Klug decidió presentar una demanda en contra de Bryan Torres para que le caiga todo el peso de la ley. Sin embargo; dicha acción no habría sido del agrado de la joven.

    La tiktoker ‘La Mana’ compartió un video, en donde se puede percibir una preocupante conversación entre Samahara Lobatón y una seguidora. En dicho escrito, Lobatón revela que su mamá solo está haciendo show: “¿Ella está haciendo su show, tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están?”

    En la captura de pantalla también se puede notar que Samahara minimiza la situación: “Yo no me ahogo en un vaso con agua, yo salgo adelante por mis hijos”, expresó.

    Dichas palabras han generado preocupación entre los cibernautas, ya que al parecer, Samahara Lobatón estaría siendo manipulado por su agresor, Bryan Torres.

