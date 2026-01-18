El ex de Melissa Klug resaltó la importancia del apoyo familiar en momentos complicados y confía en que Samahara reciba la guía de sus seres queridos en este proceso.

El nombre de Diego Chávarri volvió a aparecer en la coyuntura mediática luego de que fuera consultado por el delicado momento que atraviesa Samahara Lobatón, tras la denuncia por agresión contra Bryan Torres. Debido a su pasado vínculo con Melissa Klug, madre de la influencer, el exfutbolista fue abordado por la prensa para conocer su postura frente a lo ocurrido.

Diego Chávarri se pronuncia tras el caso de Samahara Lobatón

En declaraciones brindadas a un medio local, Chávarri expresó su pesar por la situación y dejó en claro que, si bien en el pasado mantuvo cercanía con la familia, hoy existe distancia. Aun así, manifestó su deseo de que Samahara logre salir adelante y escuche el respaldo de su entorno más cercano en este proceso.

"Ella lo va a superar y seguro que más adelante encontrará a otra persona en su vida. (...) Sí (antes la aconsejaba), pero la gente cambia, crece, el tiempo pasa… No sé cómo han sido las cosas (por el video), pero nadie espera que le toque vivir algo así. Si ella no se está dando cuenta sola, ahí tienen que entrar a tallar sus seres queridos, su familia, su mamá", dijo Diego Chávarri a Trome.

El exjugador también evitó profundizar sobre Bryan Torres y prefirió centrar su mensaje en el bienestar de Samahara, resaltando la importancia del apoyo familiar y emocional en momentos de crisis. Para él, serán las personas más cercanas quienes sabrán orientarla en esta etapa complicada.

"Mira, no soy quién para aconsejar nada, pero estoy seguro de que las personas que la rodean, su madre, familia, amistades, las personas que la quieren de verdad, sabrán qué decirle a Samahara para que salga adelante. Espero que esté bien y tranquila, ella va a saber qué hacer porque es inteligente", comentó.

Samahara Lobatón retoma actividad digital sin referirse al caso Bryan Torres

Tras varios días alejada de las redes sociales, Samahara Lobatón volvió a aparecer en su cuenta de Instagram en medio de la atención mediática generada por el video en el que se observa una agresión por parte de su pareja, Bryan Torres. Su reaparición no pasó desapercibida, aunque optó por mantener silencio sobre el tema que la involucra directamente.

Lejos de emitir algún pronunciamiento o aclaración sobre la denuncia presentada por Melissa Klug contra el cantante, la influencer evitó cualquier mención al episodio y centró su contenido en temas laborales. En sus publicaciones, no hubo referencias al proceso legal ni a la situación personal que atraviesa.