Melissa Klug mostró su indignación al saber que Bryan Torres volvió a cantar con Barrio Fino y aclaró si fue a buscarlo tras la agresión a Samahara.

Melissa Klug rompió su silencio en Día D y expresó su profunda indignación al ver que Bryan Torres no solo sigue en libertad tras la agresión a Samahara Lobatón, sino que además retomó sus presentaciones con Barrio Fino. Visiblemente angustiada, cuestionó que el músico no esté respondiendo ante la justicia y reveló cómo reaccionó al conocer su paradero y qué acciones tomó al enterarse de su regreso a los escenarios.

Melissa Klug indignada porque Bryan Torres continúa cantando, pese a agresión a Samahara

Melissa Klug expresó su profunda molestia al denunciar que Bryan Torres retomó sus shows con Barrio Fino a pesar de la grave denuncia por agresión que presentó en su contra por el ataque a Samahara Lobatón en su habitación.

La expareja de Jesús Barco cuestionó que el músico continúe ofreciendo conciertos como si nada hubiera ocurrido y aclaró si llegó a buscarlo tras enterarse, mediante numerosos mensajes, de los locales donde se presentó este fin de semana.

“Tengo miedo porque tengo personas allegadas a él, ha estado el sábado cantando. Viernes y sábado, está de lo más normal”, manifestó Klug, visiblemente indignada, en entrevista con el dominical Día D de ATV.

Asimismo, señaló que incluso recibe la ubicación exacta de las presentaciones de Bryan, pero que no puede actuar mientras las autoridades no dispongan su detención. “Tengo entendido que él se quiere ir (del país)”, agregó Melissa sobre Bryan Torres.

Melissa Klug pide la intervención de las autoridades

Durante la entrevista, Melissa solicitó de manera urgente la acción de las autoridades al expresar el temor constante por la seguridad de Samahara. “He venido a pedir la ayuda de las autoridades, que hagan una detención preliminar para que este sujeto no huya del país, para que pague”, declaró.