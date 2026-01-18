Wapa.pe
Samahara Lobatón reapareció en redes promocionando su negocio y generó reacciones entre usuarios tras el fuerte episodio de agresión con Bryan Torres.

    Samahara Lobatón y Bryan Torres se encuentran en el centro de la polémica luego de la difusión de un video en el que el cantante agrede a la madre de sus hijos.

    Hasta el momento, la hija de Melissa Klug ha evitado pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido en su domicilio. Sin embargo, en los últimos días empezó a reaparecer en redes sociales, compartiendo imágenes y videos que evidencian su paulatino regreso al espacio digital.

    Samahara Lobatón aparece en redes tras ser agredida por Bryan Torres

    A través de Instagram, Samahara Lobatón —hija de Melissa Klug— reapareció públicamente este sábado 18 de enero y rompió su silencio al retomar sus actividades en redes sociales con fines comerciales, promocionando la venta de una cuenta con miles de seguidores.

    La hija del exfutbolista Abel Lobatón se mostró serena y natural, como si nada hubiese ocurrido. En su publicación más reciente escribió: “Chicos, tengo disponible un IG con 70 mil seguidores. Gente seria y realmente interesada, no sapo”. No obstante, las imágenes difundidas corresponderían a fotos reutilizadas de publicaciones anteriores.

    Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado sobre lo sucedido con el padre de sus dos últimos hijos. Además, la mayoría de los videos vistos recientemente en su cuenta corresponden a grabaciones antiguas que ha venido reposteando.

    Bryan Torres cuenta con otra denuncia por parte de su expareja

    La conducta violenta de Bryan Torres no se limita al episodio con Samahara Lobatón. El integrante de la orquesta Barrio Fino registra una denuncia previa presentada en su contra hace varios años.

    Este problema legal ocurrió cuando el cantante formaba parte del entorno laboral de Yahaira Plasencia, tras ser acusado de agredir físicamente a un adulto mayor.

    El programa Amor y Fuego buscó la versión de “La Patrona”; sin embargo, ella optó por no emitir comentarios ni sobre este antecedente ni sobre la agresión denunciada por la hija de Melissa Klug.

