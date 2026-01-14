Samahara Lobatón apareció frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ tras revelarse las agresiones que sufrió por parte de Bryan Torres.

Primera aparición de SAMAHARA LOBATÓN frente a cámaras tras revelación de video de agresiones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Amor y Fuego

¿Lo denunció? Samahara Lobatón se encuentra en los titulares de todos los medios de comunicación tras revelarse un fuerte video en donde sufre agresiones por parte del padre de sus hijos, Bryan Torres. Tras esta situación, la joven madre apareció frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

El lunes 12 de enero se propagó un video en redes sociales, en donde se pudo ver cómo el cantante de salsa agrede físicamente a la hija de Melissa Klug. Lamentablemente también se difundió que Samahara habría retomado su relación con el artista.

Primera aparición de Samahara Lobatón frente a cámaras