Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Primera aparición de Samahara Lobatón frente a cámaras tras revelación de video

Samahara Lobatón apareció frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ tras revelarse las agresiones que sufrió por parte de Bryan Torres.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Primera aparición de Samahara Lobatón frente a cámaras tras revelación de video
    Primera aparición de SAMAHARA LOBATÓN frente a cámaras tras revelación de video de agresiones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Amor y Fuego
    Primera aparición de Samahara Lobatón frente a cámaras tras revelación de video

    ¿Lo denunció? Samahara Lobatón se encuentra en los titulares de todos los medios de comunicación tras revelarse un fuerte video en donde sufre agresiones por parte del padre de sus hijos, Bryan Torres. Tras esta situación, la joven madre apareció frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

    El lunes 12 de enero se propagó un video en redes sociales, en donde se pudo ver cómo el cantante de salsa agrede físicamente a la hija de Melissa Klug. Lamentablemente también se difundió que Samahara habría retomado su relación con el artista.

    Primera aparición de Samahara Lobatón frente a cámaras

    Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ revelaron que Samahara Lobatón y Melissa Klug tuvieron un reencuentro y terminaron dándose un fuerte abrazo. Por otro lado, el programa de espectáculos también mostró las primeras imágenes de la influencer tras la revelación de dichas imágenes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Primera aparición de Samahara Lobatón frente a cámaras tras revelación de video
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Primera aparición de Samahara Lobatón frente a cámaras tras revelación de video de agresiones

    Samahara Lobatón abraza a su madre Melissa Klug tras denunciar a Bryan Torres por agredirla

    Brunella Horna y Richard Acuña se separarían este 2026 por posible INFIDELIDAD, según vidente

    ¡INSÓLITO! Dueño de Barrio Fino multiplica por cero agresión de Bryan contra Samahara: "No me ha fallado en el trabajo"

    Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"

    Lo más vistos en Farándula

    Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón

    Hermanas de Samahara Lobatón tienen inesperada reacción tras llanto de Melissa Klug por agresión a influencer

    Paco Bazán 'explota' contra Fernando Díaz por exponer demanda de madre de su menor hija: "Su perrita tiene más gracia que él"

    MUEREN nueve integrantes del grupo musical Antología del Folklore tras VOLCARSE BUS en Tarma

    Melissa Klug no puede más al ver vídeo de agresión de Bryan contra Samahara: "Qué hijo de..."

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Tour Marino Callao

    Full day de playa en Yate, nada con lobos marinos en Islas Palomino

    PRECIO

    S/ 119.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;