Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

Natalie Vértiz deja la conducción de 'Estás en todas' y Choca Mandros explica los motivos de su salida: "Nos da mucha pena"

La modelo decidió dar un paso al costado de la conducción que compartía con Choca Mandros, una salida inesperada que tomó por sorpresa a todos sus seguidores.

    Natalie Vértiz sorprendió al anunciar que no continuará en la conducción de Estás en Todas. La noticia fue confirmada durante la última emisión del programa, cuando Choca Mandros reveló en vivo que la modelo decidió dar un paso al costado tras varios años como rostro principal del espacio.

    Con evidente emoción, el presentador le dedicó unas palabras de despedida y explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

    Natalie Vértiz deja ‘Estás en Todas’ para enfocarse en nuevos proyectos

    Choca Mandros aclaró que la salida de Natalie Vértiz se debe a una decisión personal de la propia conductora. Tal como indicó al inicio del programa, la modelo optó por enfocarse en nuevos proyectos profesionales que la mantendrán alejada de la televisión por un periodo.

    Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos”, expresó el presentador, precisando que se trató de una determinación tomada de mutuo acuerdo.

    Choca Mandros expresa su sentir tras el retiro de Natalie Vértiz en el programa

    El conductor también destacó la huella que deja la salida de su compañera, con quien compartió seis años ininterrumpidos frente a cámaras. La dupla se consolidó como una de las más sólidas del espacio, por lo que su despedida marca una etapa de cambios.

    Le está yendo súper chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son seis años que compartimos con ella, hemos vivido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena”, señaló Choca Mandros durante la emisión.

