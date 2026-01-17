Melissa Klug se quiebra al confesar si Youna pedirá la custodia de su nieta con Samahara y llevarla a EE.UU: "Está luchando..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Melissa Klug rompió su silencio y se mostró visiblemente afectada al referirse a la delicada situación que atraviesa su nieta mayor. Según Mónica Cabrejos, la menor habría sido testigo de los episodios de agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. Con la voz quebrada, ‘la Chalaca’ habló de Youna, padre de la niña, quien vive en Estados Unidos y evalúa la posibilidad de llevársela para protegerla.
Melissa Klug confiesa si Youna pedirá la custodia de su hija con Samahara Lobatón
Melissa Klug expresó su preocupación por la situación que atraviesan sus nietos y se refirió al futuro de su nieta mayor, en medio de las especulaciones sobre una posible solicitud de custodia por parte de Youna, ante el riesgo que implicaría la presencia de Bryan Torres en la vida de la menor.
Según explicó la propia ‘Chalaca’, el cantante aún mantiene contacto con la influencer y continúa influyéndola en su contra, motivo por el cual teme que pueda aparecer en su vivienda en cualquier momento. Actualmente, los niños permanecen bajo su cuidado, aunque esta situación podría modificarse.
En ese contexto, fue consultada sobre la posibilidad de que Youna, padre de la niña, solicite la custodia desde los Estados Unidos con la intención de protegerla, considerando el complejo momento que vive su madre, quien se rehúsa a denunciar y recibir terapia.
No obstante, Klug no pudo contener la emoción al referirse al difícil estado de salud del barbero, quien enfrenta una dura lucha contra el cáncer, lo que —según señaló— le impediría asumir el cuidado de la menor. Además, recordó que Youna estuvo recientemente hospitalizado en Estados Unidos debido a una negligencia médica durante su tratamiento.
"Pobre Youna, ahora Youna está en una situación un poquito complicada, está internado, está luchando por su vida. Tiene una enfermedad y no creo que sea ahorita él capaz de tener a Xiana", expresó entre lágrimas, dejando en claro que, tanto por la distancia como por su delicado estado de salud, no estaría en condiciones de proteger a su hija en este momento.