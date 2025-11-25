Wapa.pe
Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

Melissa Klug se muestra INDIFERENTE tras campeonato de su hijo menor: Jefferson Farfán sí asistió y así REACCIONÓ

En pleno escándalo por la visita de Jesús Barco al dormitorio de Melissa Lobatón, Melissa Klug volvió a mostrarse públicamente tras el reciente campeonato de su hijo menor con Alianza Lima, pero su respuesta fue fría y distante, contraste evidente con la actitud que tomó Jefferson Farfán.

    Melissa Klug se mostró indiferente ante evento de su hijo menor. | Composición Wapa
    Melissa Klug sigue en el ojo de la controversia tras emitirse imágenes de Jesús Barco entrando a la habitación de Melissa Lobatón cuando ‘La Chalaca’ estaba dormida y la joven lo sacara de la peor manera. En medio de esta polémica, el hijo mejor de la empresaria y Jefferson Farfán asistió a un importante evento deportivo donde también se presentó ‘La Foquita’, pero su madre fue la gran ausente en todo sentido.

    Melissa Klug se muestra indiferente ante evento deportivo de su hijo menor

    Melissa Klug vuelve a estar en el centro de la conversación pública luego de que su hija Melissa Lobatón se viralizara por expulsar a Jesús Barco de su cuarto durante una transmisión en vivo. En ese mismo directo, la joven afirmó que el futbolista suele ingresar a la habitación cuando su madre está dormida. A esto se sumó la revelación de Samahara Lobatón, quien aseguró que Barco la llama para que vaya a su casa y que ella, en más de una ocasión, ha aceptado.

    Pese al revuelo, La Chalaca aún no ha manifestado su postura sobre la tensa dinámica entre su hija y el padre de su pequeña. Y mientras la polémica crece, la empresaria parece estar enfocada en otros asuntos. La tarde del lunes 24 de noviembre, su hijo menor —fruto de su relación con Jefferson Farfán— obtuvo un campeonato con Alianza Lima, pero la reacción de Klug en redes pasó desapercibida.

    Contrario a lo que solía hacer, no compartió mensajes de apoyo ni confirmó si estuvo presente en los partidos. En vez de pronunciarse por el logro de su hijo, Klug dedicó sus historias a promocionar una casa de apuestas, a publicar una sesión de fotos de su hija con Barco y a difundir contenido de una marca de limpieza.

    Mientras tanto, Jefferson Farfán, a quien ella misma ha acusado en el pasado de ser un padre distante, sí asistió al campeonato. El exfutbolista publicó fotografías inéditas del menor, celebró su victoria y le dedicó un mensaje lleno de orgullo en redes sociales.

    "Felicidades, mi campeón, te amo", escribió. Cabe resaltar que, hace unos meses, Klug y Farfán coincidieron en campeonato de su hijo y ella le pidió que él sea más constante en ir a verlo. ¿Se voltearon los papeles?

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;