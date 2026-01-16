Durante su intervención en 'Amor y Fuego', Melissa Klug destacó que acudió directamente a las autoridades para formalizar la denuncia, priorizando la seguridad de su hija.

Melissa Klug rompió su silencio y habló públicamente sobre los videos de violencia que involucran a su hija Samahara Lobatón y a Bryan Torres. La empresaria relató cómo reaccionó tras ver las imágenes y las decisiones que tomó de inmediato. La 'Blanca de Chucuito' contó la estremecedora advertencia que terminó haciéndole a su hija para que abriera los ojos.

Melissa Klug revela el doloroso confrontamiento que tuvo con Samahara

Durante su participación en el programa ‘Amor y Fuego’, Melissa Klug se pronunció por primera vez sobre los videos de violencia que involucran a su hija Samahara Lobatón y a su pareja, Bryan Torres. La empresaria explicó cómo reaccionó tras ver las imágenes y las decisiones que tomó en ese momento crítico.

Klug contó que, apenas tuvo conocimiento del material audiovisual, optó por actuar sin intermediarios y acudir directamente a las autoridades para formalizar la denuncia, priorizando la seguridad y el esclarecimiento de los hechos.

“A nadie, me fui sola. Solita con Chama, mi amiga”, declaró al ser consultada sobre si recibió apoyo antes de presentarse en la comisaría.

El caso ha generado amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron preocupación por el entorno en el que se desenvuelve la joven influencer. Frente a estas reacciones, Melissa Klug sostuvo que su proceder responde a una reacción natural como madre ante una situación de riesgo. “Yo pienso que eso cualquier madre lo haría”, expresó con firmeza durante la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Uno de los pasajes más delicados de la conversación se dio cuando Klug reveló el intercambio privado que sostuvo con Samahara. Según explicó, buscó que su hija reflexionara sobre la gravedad del escenario apelando a su rol como madre y al bienestar de sus propias hijas.

“Mira este video, mira este video y piensa que es Xianna o una de tus hijas a las que le están haciendo eso”, relató que le dijo, en un intento por generar conciencia sobre la situación.

Melissa Klug exige medidas urgentes contra Bryan Torres

Visiblemente afectada, Melissa Klug expresó su profunda angustia ante la falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades frente al caso de agresión que involucra a su hija Samahara Lobatón. Durante su aparición en el programa Amor y Fuego, la empresaria no pudo contener las lágrimas al referirse a la demora en la intervención contra Bryan Torres, pese a la existencia de material audiovisual que lo comprometería.

La chalaca aseguró que su reacción oportuna evitó que el episodio escalara a consecuencias aún más graves. Sin embargo, manifestó un temor constante ante la posibilidad de que el cantante abandone el país antes de que se concrete alguna medida restrictiva en su contra, situación que, según indicó, le ha sido advertida por personas cercanas al entorno del implicado.