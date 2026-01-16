Wapa.pe
Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

¿Jeferson Farfán intentó proteger a Samahara Lobatón? Se revela inesperada acción de futbolista

La misma Samahara Lobatón reveló que Jefferson Farfán intentó interferir en su relación con Bryan Torres.

    ¡No lo quería con ella! Samahara Lobatón se encuentra pasando quizá, uno de los momentos más complicados de su vida. Tras revelarse el video de la fuerte agresión que pasó, a manos del padre de sus hijos. A pesar que, en este momento, Melissa Klug es la que está encargada de brindarle su apoyo, hubo una persona que siempre estuvo en contra del romance de la joven con el cantante de salsa: Jefferson Farfán.

    Recordemos que las hijas de 'La Blanca de Chucuito' vivieron muchos años de su niñez y parte de su adolescencia con el exseleccionado. Desafortunadamente, la relación de Melissa y el futbolista llegó a su fin de la peor manera. A pesar de que todo se terminó para la pareja, siempre hubo un cariño de ‘La Foquita’ para la jovencita.

    PUEDES LEER: Bryan Torres REAPARECE como SI NADA en medio de la denuncia en su contra de Melissa Klug tras agresión a Samahara: “Estoy loco”

    Jefferson Farfán intentó alejar a Samahara Lobatón de Bryan Torres

    Hace algunos meses, cuando Samahara Lobatón se presentó en el ‘Valor de la Verdad’ de Beto Ortiz, dio un detalle que dejó con la boca abierta a miles. La joven madre mencionó que el futbolista Jefferson Farfán le envió un fuerte mensaje a Bryan Torres.

    Según Lobatón, ‘El 10 de la Calle’ le pidió al cantante que se aleje y que incluso le podría armar un ‘ampay’ para que se arme un escándalo y así no siga junto a Samahara.

    ¿Jeferson Farfán intentó proteger a Samahara Lobatón? Se revela inesperada acción de futbolista
