¡No lo quería con ella! Samahara Lobatón se encuentra pasando quizá, uno de los momentos más complicados de su vida. Tras revelarse el video de la fuerte agresión que pasó, a manos del padre de sus hijos. A pesar que, en este momento, Melissa Klug es la que está encargada de brindarle su apoyo, hubo una persona que siempre estuvo en contra del romance de la joven con el cantante de salsa: Jefferson Farfán.

Recordemos que las hijas de 'La Blanca de Chucuito' vivieron muchos años de su niñez y parte de su adolescencia con el exseleccionado. Desafortunadamente, la relación de Melissa y el futbolista llegó a su fin de la peor manera. A pesar de que todo se terminó para la pareja, siempre hubo un cariño de ‘La Foquita’ para la jovencita.

Jefferson Farfán intentó alejar a Samahara Lobatón de Bryan Torres

Hace algunos meses, cuando Samahara Lobatón se presentó en el ‘Valor de la Verdad’ de Beto Ortiz, dio un detalle que dejó con la boca abierta a miles. La joven madre mencionó que el futbolista Jefferson Farfán le envió un fuerte mensaje a Bryan Torres.