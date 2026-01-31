Wapa.pe
¿Pamela Franco le PROHIBÍA a Christian Domínguez tener CONTACTO con Karla Tarazona? "Un tema de respeto"

Mejor amiga de Pamela López LA TRAICIONA y la expone ante Cueva en impensada llamada que sale a la luz

Un nuevo escándalo involucra a Pamela López y Christian Cueva tras la filtración de una llamada con la mejor amiga de la influencer donde esta la expone con el futbolista.

    Mejor amiga de Pamela López LA TRAICIONA y la expone ante Cueva en impensada llamada que sale a la luz
    Amiga de Pamela López la expone | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Mejor amiga de Pamela López LA TRAICIONA y la expone ante Cueva en impensada llamada que sale a la luz

    Un nuevo escándalo se suma al historial de Pamela López y Christian Cueva luego de que saliera a la luz una llamada del futbolista con una de las mejores amigas de la influencer. En los explosivos audios que se viralizaron se puede escuchar cómo la “amiga” de López confirma que esta tuvo un romance con Tenchy Ugaz, además esta critica duramente a Paul Michael, el saliente de la trujillana.

    VER MÁS: Futbolistas involucrados con Pamela López se pronuncian en medio de declaraciones de Christian Cueva

    Mejor amiga de Pamela López da estocada en su contra

    La tiktoker conocida como ‘Vitteri’ publicó una supuesta llamada entre Christian Cueva y Selene Cucat, la mejor amiga de Pamela López, a quien esta incluso llevó a ‘El valor de la verdad’ como una de sus invitadas. En este audio se puede escuchar como Selene despotrica en contra de su amiga y la deja mal ante su expareja.

    En el inicio de la conversación se puede escuchar cuando el futbolista saluda a Selene: “Hola, Selene ¿cómo estás?” y esta le responde lista para hablar toda su verdad exponiendo a Pamela pese a la amistad que tenían. “Hola, Chris, ¿cómo estás?”.

    Posteriormente, Selene no duda en confirmar que Pamela López sí habría tenido un romance con Tenchy Ugaz, pese a que esta lo negó. “Yo sé que ha tenido una relación, hasta con el mismo Tenchy que sale hablar y decir: 'no, es mi amiga'. Entonces pues...", sentenció con notoria molestia.

    Incluso, esta le dio la razón al popular ‘Aladino’ cuando aseguró que había tenido amoríos con varios personajes de la farándula y el fútbol. “Eso es mentira, eso lo sabemos quiénes la conocemos. Yo también le he dicho, 'Pamela, no te hagas y no hables cosas que no son porque anteriormente has tenido vida, antes de Christian sabemos cómo has sido y sabemos que nos hemos chupado todo Lima, todo Trujillo", expuso.

    NO TE PIERDAS: Christian Domínguez cuestiona a Pamela López y Cueva por exponer a sus hijos en medio del escándalo

    Amiga de Pamela López revela por qué se peleó con ella

    Durante la llamada que se hizo viral sin autorización de los protagonistas, Selene expone la razón que la llevó a molestarse con Pamela López y terminar su amistad con ella debido a Paul Michael, el actual saliente de la cantante.

    "La pelea fue por el mequetrefe que tiene al lado ahorita, que yo te lo juro por Dios que no lo aguanto, no puedo ni estar cinco minutos con eso tipo porque no lo tolero. Lamentablemente, en dos oportunidades hemos estado y una lo boté y la segunda le dije yo no hablo más contigo ni con esa", sostuvo.

