La exsuegra de Christian Cueva reapareció tras la lista (de probables amantes que habría tenido Pamela López ) que el futbolista compartió.

Madre de Pamela López ROMPE SU SILENCIO y expone qué hizo con su hija tras lista de posibles “AMANTES” casados | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Pamela López atraviesa uno de los momentos más polémicos de su vida pública luego de que Christian Cueva desatara una tormenta mediática al publicar en redes sociales una supuesta lista de hombres con los que ella habría mantenido una relación. Entre los nombres mencionados figuran Edwin Pérez, ‘Colo’ Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y otros personajes que, según él, estarían casados.

Las declaraciones no solo generaron un escándalo de gran magnitud, sino también una ola de críticas hacia la animadora de eventos, quien siempre ha calificado a Pamela Franco como una “clandestina”. Frente a estas acusaciones, López negó tajantemente todo lo dicho y aseguró que su aún esposo se habría confundido de persona.

Madre de Pamela López reaparece tras estallar la polémica

El futbolista, conocido como ‘Aladino’, aseguró que su esposa tenía “rabo de paja” y sostuvo que todavía saldrían a la luz más revelaciones. Sin embargo, la actual pareja de Paul Michael rechazó por completo haber destruido algún hogar y afirmó que Cueva habría estado bajo los efectos del alcohol cuando hizo públicas sus declaraciones.

En medio del escándalo, Beatriz Solórzano, madre de Pamela López, reapareció en redes sociales mostrando cuál fue su reacción ante la controversia que envuelve a su hija. Lejos de marcar distancia, ambas se mostraron más unidas que nunca, acompañando a Briana, la hija mayor de López, quien actualmente participa junto a su madre en el reality La Dupla Perfecta, del programa Mande quien mande.

La propia Pamela compartió una imagen desde los camerinos del show, donde se le ve sonriente junto a su madre y sus hijos. “Apoyando a Bri”, escribió en la publicación.

Con este gesto, la madre de la animadora dejó en claro que permanece firme a su lado en este momento complicado y que confía en su versión, asegurando que todo lo dicho sobre ella es falso.

Por otro lado, sigue latente otro conflicto: la supuesta deuda de 80 mil soles que Christian Cueva tendría con Beatriz Solórzano, una versión que él ha negado categóricamente. Hasta ahora, la madre de Pamela no ha realizado ninguna denuncia pública.