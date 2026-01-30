Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Pamela López explota contra Christian Cueva tras negarle un regalo a su hijo: “Me causa mucha impotencia porque sus prioridades son otras”

Pamela López mostró su descontento tras el desaire de Christian Cueva hacia su hijo, quien pidió entradas para ver a Lionel Messi.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López explota contra Christian Cueva tras negarle un regalo a su hijo: “Me causa mucha impotencia porque sus prioridades son otras”
    Pamela López enfurece contra Cueva | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Pamela López explota contra Christian Cueva tras negarle un regalo a su hijo: “Me causa mucha impotencia porque sus prioridades son otras”

    Pamela López no ocultó su descontento al enterarse del desaire que Christian Cueva le habría hecho a su hijo. La modelo expresó su indignación hacia el futbolista, luego de que este se negara a complacer a su engreído con un regalo, y contrario a esto prefiera enviarle indirectas por las redes sociales.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Exponen el paradero de Zambrano, Trauco y Peña, tras salir a la luz declaraciones de joven que los denunció: "Están inubicables", reveló AyF

    Pamela López se molesta con Christian Cueva

    La influencer y ex de Christian Cueva fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego, donde expuso al popular ‘Aladino’ y aseguró que este se encontraba muy concentrado en defender a Pamela Franco y permitir que su expareja sea expuesta ante las críticas, pero no en complacer a su hijo en un regalo que el menor le pidió.

    "Le pidió entradas para él, ni siquiera para mí, era para él, pero le negó. Eso me causa mucha impotencia porque ya veo que siempre sus prioridades van a ser otras", respondió de forma tajante exponiendo al pelotero revelando que este no cumplió con su hijo, quien quería entradas para ver a Lionel Messi.

    Asimismo, López no titubeó en traer a colación que Cueva no estaría tomándose el tiempo de poder ver a sus hijos o salir más tiempo con ellos.

    "¿Por qué no le preguntan a la tiktokera? ¿O a la pinocha de la cumbia? Pregúntenle desde cuando no ve (a los niños). No los ve desde inicios de diciembre, no los vio en Navidad, no los vio en Año Nuevo, no los vio todo enero, no los ha visto. Las veces que ha querido verlos, lastimosamente, ellos tenían otros planes. Y así quiere una tenencia compartida, qué ridículo", sentenció.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Jefferson Farfán apoya el negocio de Xiomy Kanashiro y se luce como vendedor: "Ya ven que sí trabajo"

    Christian Cueva lanza amenaza ¿a Pamela López?

    Christian Cueva decidió pronunciarse públicamente y arremeter por primera vez contra su aún esposa, Pamela López, a quien señaló de haber tenido vínculos con exfutbolistas, incluso algunos que estarían casados. Tras estas declaraciones, ella salió al frente para rechazar tajantemente las acusaciones y deslizó que el comentario no estaría dirigido a su persona, sino a Pamela Franco. Lejos de dar marcha atrás, el futbolista respondió nuevamente con un mensaje que fue interpretado como una advertencia.

    Pamela López aseguró no sentirse aludida por los señalamientos, afirmando que mantuvo el respeto por su matrimonio hasta el final. En esa línea, sugirió que Cueva podría haberse equivocado de persona o estar refiriéndose a alguien con el mismo nombre, insinuando que el mensaje apuntaría a Pamela Franco.

    Poco después, Christian Cueva reapareció en sus redes sociales y publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia su aún esposa. “Se viene más”, escribió en sus historias de Instagram acompañado de emojis de fuego. Aunque no mencionó nombres, el mensaje generó especulación entre los usuarios. El conductor Rodrigo González también se pronunció al respecto y consideró que el futbolista estaría aludiendo a Pamela López. Por ello, se mantiene la expectativa sobre si Cueva cumplirá con mostrar pruebas que respalden sus acusaciones, tal como ella le habría exigido públicamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López explota contra Christian Cueva tras negarle un regalo a su hijo: “Me causa mucha impotencia porque sus prioridades son otras”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Exponen el paradero de Zambrano, Trauco y Peña, tras salir a la luz declaraciones de joven que los denunció: "Están inubicables", reveló AyF

    ¡ROMPE SU SILENCIO! Trabajador de hotel acusa a Tony Succar de tener “problemas de ira”

    Melissa Klug pierde el juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle 300 mil dólares por incumplir acuerdo

    Hotel acusado de maltrato por Tony Succar se pronuncia y tiene insólita medida

    ¡INDIGNADA! Nelly Rossinelli revela que vivió pésima experiencia en playa exclusiva: “Mi familia no es bienvenida”

    Lo más vistos en Farándula

    Doña Peta defiende a su sobrino Sergio Peña tras denuncia por presunto abuso: “Que investiguen bien, en mi familia no”

    Revelan video de Bryan Torres en casa de Samahara Lobatón tras la denuncia de Melissa Klug

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Katia Condos aparece con popular actor en medio de complejo diagnóstico de Federico Salazar

    Streamer causa indignación tras hacer comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un...?”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;