Pamela López no ocultó su descontento al enterarse del desaire que Christian Cueva le habría hecho a su hijo. La modelo expresó su indignación hacia el futbolista, luego de que este se negara a complacer a su engreído con un regalo, y contrario a esto prefiera enviarle indirectas por las redes sociales.

Pamela López se molesta con Christian Cueva

La influencer y ex de Christian Cueva fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde expuso al popular ‘Aladino’ y aseguró que este se encontraba muy concentrado en defender a Pamela Franco y permitir que su expareja sea expuesta ante las críticas, pero no en complacer a su hijo en un regalo que el menor le pidió.

"Le pidió entradas para él, ni siquiera para mí, era para él, pero le negó. Eso me causa mucha impotencia porque ya veo que siempre sus prioridades van a ser otras", respondió de forma tajante exponiendo al pelotero revelando que este no cumplió con su hijo, quien quería entradas para ver a Lionel Messi.

Asimismo, López no titubeó en traer a colación que Cueva no estaría tomándose el tiempo de poder ver a sus hijos o salir más tiempo con ellos.

"¿Por qué no le preguntan a la tiktokera? ¿O a la pinocha de la cumbia? Pregúntenle desde cuando no ve (a los niños). No los ve desde inicios de diciembre, no los vio en Navidad, no los vio en Año Nuevo, no los vio todo enero, no los ha visto. Las veces que ha querido verlos, lastimosamente, ellos tenían otros planes. Y así quiere una tenencia compartida, qué ridículo", sentenció.

Christian Cueva lanza amenaza ¿a Pamela López?

Christian Cueva decidió pronunciarse públicamente y arremeter por primera vez contra su aún esposa, Pamela López, a quien señaló de haber tenido vínculos con exfutbolistas, incluso algunos que estarían casados. Tras estas declaraciones, ella salió al frente para rechazar tajantemente las acusaciones y deslizó que el comentario no estaría dirigido a su persona, sino a Pamela Franco. Lejos de dar marcha atrás, el futbolista respondió nuevamente con un mensaje que fue interpretado como una advertencia.

Pamela López aseguró no sentirse aludida por los señalamientos, afirmando que mantuvo el respeto por su matrimonio hasta el final. En esa línea, sugirió que Cueva podría haberse equivocado de persona o estar refiriéndose a alguien con el mismo nombre, insinuando que el mensaje apuntaría a Pamela Franco.