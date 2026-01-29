Wapa.pe
¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Jefferson Farfán apoya el negocio de Xiomy Kanashiro y se luce como vendedor: "Ya ven que sí trabajo"

Jefferson Farfán sorprendió en una transmisión en vivo de TikTok, apoyando a su novia Xiomy Kanashiro en la venta de prendas de vestir.

    Jefferson Farfán apoya el negocio de Xiomy Kanashiro y se luce como vendedor: "Ya ven que sí trabajo"
    Jefferson Farfán vende ropa en el negocio de su novia Xiomy Kanashiro
    Jefferson Farfán apoya el negocio de Xiomy Kanashiro y se luce como vendedor: "Ya ven que sí trabajo"

    Jefferson Farfán causó diversas reacciones al lucirse en una transmisión en vivo de TikTok desde el emprendimiento de Xiomy Kanashiro. El exfutbolista quiso apoyar a su novia en la venta de las prendas de vestir que ofrece y no dudó en ofrecer desde vestidos hasta trajes de baño.

    wapa.pe

    Jefferson Farfán se luce como vendedor en transmisión en vivo

    Lejos de mantenerse al margen, el exseleccionado nacional se involucró activamente en el emprendimiento de la modelo, conversando con los usuarios y dando a conocer los productos de la marca. Durante el live, Jefferson Farfán fue presentando diversas prendas, entre ellas minifaldas, explicando sus tonalidades, tallas y la disponibilidad de cada diseño.

    En medio de la dinámica, el exfutbolista comentó con humor sobre los precios y las novedades del catálogo. “¿En cuánto estamos? ¡Oh! Subió, ¿no? Estas son las nuevas falditas, vienen con short. Ya ven que sí trabajo también”, soltó entre risas mientras mostraba las piezas ante la cámara.

    La transmisión tomó un giro aún más entretenido cuando Farfán decidió probarse algunos bikinis por encima de la ropa, con la intención de que el público pudiera apreciar mejor los modelos.

    Además, no perdió la oportunidad de interactuar con su audiencia y aclarar dudas sobre las compras. “Cualquier duda al WhatsApp, no al mío, ¿ya? Hay otro WhatsApp. ¡Dame luz! Mis galácticos, mis galácticas”, comentó, generando carcajadas y reacciones inmediatas en el chat.

    wapa.pe

    Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro disfrutan una escapada romántica en el Caribe

    El exfutbolista y la modelo volvieron a acaparar miradas tras dejarse ver juntos en unas vacaciones fuera del país. La pareja eligió Punta Cana como destino especial para conmemorar una fecha importante en la vida de Xiomy Kanashiro, quien celebró su cumpleaños en un ambiente de descanso y lujo.

    Mediante sus cuentas oficiales, ambos difundieron diversas postales que reflejan la complicidad y el buen momento que atraviesan, mostrando detalles de su estadía en un reconocido resort caribeño. Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

    En esta travesía no estuvieron solos, ya que también los acompañó el hijo mayor de Jefferson Farfán, nacido de su anterior relación con Melissa Klug, un detalle que no pasó desapercibido y que evidenció un viaje de carácter familiar además de romántico.

    Jefferson Farfán apoya el negocio de Xiomy Kanashiro y se luce como vendedor: "Ya ven que sí trabajo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional.

