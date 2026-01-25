‘Amor y Fuego’ mostró imágenes del mall KM 40 de Jefferson Farfán , donde se observa escasa afluencia de público pese a la temporada de verano.

Mientras Jefferson Farfán atraviesa un momento personal pleno junto a Xiomy Kanashiro, su faceta empresarial enfrenta un escenario distinto. Su centro comercial KM 40, inaugurado en 2024 con grandes expectativas en el sur de Lima, no estaría registrando la afluencia esperada. A más de un año de su apertura, un informe televisivo evidenció que el mall luce vacío incluso en temporada de verano.

¿Cómo luce el mall de Farfán tras cumplir su primer año de inauguración?

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ recorrieron el mall KM 40 el pasado 22 de enero, cerca de las 9:00 a. m. De acuerdo con el informe emitido el 23 de enero, el centro comercial —de tres niveles y más de 13 mil metros cuadrados— mostraba amplias zonas sin presencia de visitantes en plena temporada de verano.

El informe indicó que, a pesar de contar con una infraestructura moderna y una oferta comercial diversa, la afluencia de público era mínima. “Nuestros sapos se dieron un salto por esos lares y se llevaron con la sorpresa de que anda más vacío que mis cuentas bancarias a fin de mes”, comentaron de forma irónica durante el programa.

'Peluchín' y Gigi Mitre lamentan la situación actual del mall de Farfán

Tras emitirse el informe, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron la situación del centro comercial vinculado a la pareja de Xiomy Kanashiro. ‘Peluchín’ destacó que el mall cuenta con una propuesta atractiva para el público. “Tiene todo, tiene un buen supermercado, tiene un montón de marcas buenas, tiene un montón de sitios para comer ricos”, señaló.

Por su parte, Gigi Mitre consideró que la ubicación podría influir en la baja afluencia. “Yo creo que está mal es la ubicación porque tiene buenos restaurantes (…) me queda claro que no vive de eso y que no sé si él es el 100% de accionista y no se le ve preocupado, pero sí es una pena que han invertido, está bonito”, comentó.

Jefferson Farfán y su viaje sorpresa a Xiomy Kanashiro

Más allá del panorama empresarial, Jefferson Farfán vive una etapa positiva en el ámbito personal. El exfutbolista viajó a República Dominicana para celebrar el cumpleaños de su pareja, Xiomy Kanashiro, el 22 de enero. A través de redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños, mi China hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo”.