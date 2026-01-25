Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Mall ‘KM 40’ de Jefferson Farfán luce vacío tras más de un año inaugurado: imágenes revelan escasa afluencia

‘Amor y Fuego’ mostró imágenes del mall KM 40 de Jefferson Farfán, donde se observa escasa afluencia de público pese a la temporada de verano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mall ‘KM 40’ de Jefferson Farfán luce vacío tras más de un año inaugurado: imágenes revelan escasa afluencia
    Mall de Jefferson Farfán luce vacío en verano a un año de ser inaugurado. | Composición Wapa
    Mall ‘KM 40’ de Jefferson Farfán luce vacío tras más de un año inaugurado: imágenes revelan escasa afluencia

    Mientras Jefferson Farfán atraviesa un momento personal pleno junto a Xiomy Kanashiro, su faceta empresarial enfrenta un escenario distinto. Su centro comercial KM 40, inaugurado en 2024 con grandes expectativas en el sur de Lima, no estaría registrando la afluencia esperada. A más de un año de su apertura, un informe televisivo evidenció que el mall luce vacío incluso en temporada de verano.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela Franco sorprende en la ‘Tarde Amarilla’ con show especial del equipo Juan Pablo II donde juega Christian Cueva

    ¿Cómo luce el mall de Farfán tras cumplir su primer año de inauguración?

    Las cámaras de ‘Amor y fuego’ recorrieron el mall KM 40 el pasado 22 de enero, cerca de las 9:00 a. m. De acuerdo con el informe emitido el 23 de enero, el centro comercial —de tres niveles y más de 13 mil metros cuadrados— mostraba amplias zonas sin presencia de visitantes en plena temporada de verano.

    El informe indicó que, a pesar de contar con una infraestructura moderna y una oferta comercial diversa, la afluencia de público era mínima. “Nuestros sapos se dieron un salto por esos lares y se llevaron con la sorpresa de que anda más vacío que mis cuentas bancarias a fin de mes”, comentaron de forma irónica durante el programa.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Rosángela Espinoza queda fascinada tras reencontrarse de manera inesperada con José Jerí: "Coincidencias"

    'Peluchín' y Gigi Mitre lamentan la situación actual del mall de Farfán

    Tras emitirse el informe, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron la situación del centro comercial vinculado a la pareja de Xiomy Kanashiro. ‘Peluchín’ destacó que el mall cuenta con una propuesta atractiva para el público. “Tiene todo, tiene un buen supermercado, tiene un montón de marcas buenas, tiene un montón de sitios para comer ricos”, señaló.

    Por su parte, Gigi Mitre consideró que la ubicación podría influir en la baja afluencia. “Yo creo que está mal es la ubicación porque tiene buenos restaurantes (…) me queda claro que no vive de eso y que no sé si él es el 100% de accionista y no se le ve preocupado, pero sí es una pena que han invertido, está bonito”, comentó.

    Jefferson Farfán y su viaje sorpresa a Xiomy Kanashiro

    Más allá del panorama empresarial, Jefferson Farfán vive una etapa positiva en el ámbito personal. El exfutbolista viajó a República Dominicana para celebrar el cumpleaños de su pareja, Xiomy Kanashiro, el 22 de enero. A través de redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños, mi China hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo”.

    wapa.pe

    La celebración incluyó un gesto romántico preparado por Farfán, quien sorprendió a Xiomy con una habitación decorada con globos rojos, letras gigantes y una rosa, reflejando su faceta más cariñosa y atenta.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mall ‘KM 40’ de Jefferson Farfán luce vacío tras más de un año inaugurado: imágenes revelan escasa afluencia
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Hija de Tula Rodríguez sorprende con impensado gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

    Samahara reaparece con preocupante mensaje tras bloquear a Melissa Klug y sus familiares

    Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel

    Esposa de Hernán Barcos sorprende con impensado mensaje en medio de denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

    Lo más vistos en Farándula

    Gabriel Calvo expone a Carlos Zambrano y afirma que se mostró insistente con su amiga

    Hija de Christian Cueva tiene insólita revelación acerca de Paul Michael junto a Pamela López

    Gaela Barraza: Cuánto mide y qué quiere estudiar la hija de Tomate Barraza que triunfó en el Teen Model 2023

    Yahaira Plasencia reacciona al ser consultada por detalle íntimo de Jefferson Farfán ¿Qué dijo?

    ¿Se viene el bebé? Melissa Paredes emociona con anuncio sorpresa: "La familia crece, no puedo estar más feliz"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;