Tula Rodríguez publicó un video que dejó entrever un posible embarazo de Melissa Paredes, quien se quejaba de mareos durante las grabaciones de 'Los otro Concha'.

Tula Rodríguez sorprendió al publicar un video que habría dejado en evidencia a Melissa Paredes. En medio de los rumores de un supuesto embarazo de la ex de Rodrigo Cuba, Tula dejó al descubierto lo que estaría pasando realmente, quien confesó sentir malestar con mareos y así Rodríguez afirmó que estaría en la dulce espera.

Tula Rodríguez expone embarazo de Melissa Paredes

A través de las redes sociales, Tula Rodríguez compartió un video mientras esperaba en el set de ‘Los otro Concha’ junto a Melissa Paredes. Fue ahí cuando al notarla con mareos, esta reveló que la también actriz estaría embarazada.

“Meli, lo acabas de decir y al fin ya lo voy a decir, te veo con mareos ¿qué pasa?”, le preguntó Tula a Melissa, quien se quejaba de sentirse mareada, además escribió: “La verdadera primicia de Melissa Paredes”. “Escúchame… (risas) ¡Tula!” (¿estás con mareos, sí o no?) ¡Sí, horrible!”, contestó Melissa manifestando su malestar, aunque aclaró: “Pero no es por eso”.

Fue ahí cuando Tula expuso que Paredes tendría un hijo: “Y acaban de escuchar que tendría un hijo, bebé lo siento, que el mundo sepa, va a ser mamá, cuando Dios lo decida”, expuso causando incomodidad en Melissa, quien le reclamó: “Tula Rodríguez, cállate, ¿qué te pasa?”

“Estábamos hablando del embarazo de Melissa, que en algún momento se va a dar ¿sí o no?”, a lo que Paredes resaltó: “Este año, pero ahorita no estoy, me siento mareada por otra cosa o no sé”, soltó entre risas.

Melissa Paredes confiesa que quiere ser mamá

A inicios de 2026, Melissa Paredes reconoció que uno de sus planes de este nuevo año es convertirse en madre por segunda vez, con su pareja Anthony Aranda. La actriz confesó que desea que se cumpla este milagro y lo intentará una vez termine las grabaciones de la novela.