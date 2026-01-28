Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

Tula Rodríguez comete infidencia y expone 'embarazo' de Melissa Paredes: "Que el mundo sepa, va a ser mamá"

Tula Rodríguez publicó un video que dejó entrever un posible embarazo de Melissa Paredes, quien se quejaba de mareos durante las grabaciones de 'Los otro Concha'.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tula Rodríguez comete infidencia y expone 'embarazo' de Melissa Paredes: "Que el mundo sepa, va a ser mamá"
    Tula Rodríguez expone a Melissa Paredes | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Tula Rodríguez comete infidencia y expone 'embarazo' de Melissa Paredes: "Que el mundo sepa, va a ser mamá"

    Tula Rodríguez sorprendió al publicar un video que habría dejado en evidencia a Melissa Paredes. En medio de los rumores de un supuesto embarazo de la ex de Rodrigo Cuba, Tula dejó al descubierto lo que estaría pasando realmente, quien confesó sentir malestar con mareos y así Rodríguez afirmó que estaría en la dulce espera.

    wapa.pe

    VER MÁS: Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Tula Rodríguez expone embarazo de Melissa Paredes

    A través de las redes sociales, Tula Rodríguez compartió un video mientras esperaba en el set de Los otro Concha junto a Melissa Paredes. Fue ahí cuando al notarla con mareos, esta reveló que la también actriz estaría embarazada.

    “Meli, lo acabas de decir y al fin ya lo voy a decir, te veo con mareos ¿qué pasa?”, le preguntó Tula a Melissa, quien se quejaba de sentirse mareada, además escribió: “La verdadera primicia de Melissa Paredes”. “Escúchame… (risas) ¡Tula!” (¿estás con mareos, sí o no?) ¡Sí, horrible!”, contestó Melissa manifestando su malestar, aunque aclaró: “Pero no es por eso”.

    Fue ahí cuando Tula expuso que Paredes tendría un hijo: “Y acaban de escuchar que tendría un hijo, bebé lo siento, que el mundo sepa, va a ser mamá, cuando Dios lo decida”, expuso causando incomodidad en Melissa, quien le reclamó: “Tula Rodríguez, cállate, ¿qué te pasa?”

    “Estábamos hablando del embarazo de Melissa, que en algún momento se va a dar ¿sí o no?”, a lo que Paredes resaltó: “Este año, pero ahorita no estoy, me siento mareada por otra cosa o no sé”, soltó entre risas.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Katia Condos aparece con popular actor en medio de complejo diagnóstico de Federico Salazar

    Melissa Paredes confiesa que quiere ser mamá

    A inicios de 2026, Melissa Paredes reconoció que uno de sus planes de este nuevo año es convertirse en madre por segunda vez, con su pareja Anthony Aranda. La actriz confesó que desea que se cumpla este milagro y lo intentará una vez termine las grabaciones de la novela.

    “De hecho eso está en los planes, solo esperamos que Dios haga el milagrito, igual ahora no podemos porque estoy haciendo la novela y recién vamos a intentar, vamos a ver qué pasa, ¡qué nervios! Da nervios, de verdad, porque ya hemos dicho que lo vamos a intentar cuando acabe la novela”, dijo a ‘América Espectáculos’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tula Rodríguez comete infidencia y expone 'embarazo' de Melissa Paredes: "Que el mundo sepa, va a ser mamá"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Yarita Lizeth SORPRENDIÓ a su pareja Alejandro Páucar al lanzarle fuerte ADVERTENCIA frente a Dina Páucar: “Me pongo…”

    Padre del futbolista Carlos Zambrano brinda declaraciones sobre acusación por abuso

    Katia Condos aparece con popular actor en medio de complejo diagnóstico de Federico Salazar

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    ¡ROMPE SU SILENCIO! Trabajador de hotel acusa a Tony Succar de tener “problemas de ira”

    Lo más vistos en Farándula

    Carlos Zambrano rompe su silencio y expone reacción de su familia tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "El apoyo..."

    Cuto Guadalupe presenta con orgullo a su hija Ariana y desata gran revuelo en redes: “Te amo”

    Esposa de Pedro Aquino reaccionó con drástica decisión a separación del futbolista de Alianza Lima

    Yarita Lizeth emociona al dedicar romántica promesa a su novio Alejandro Páucar: "Te mereces todo"

    Macarius terminó con Suheyn Cipriani y ella lo buscó en Arequipa para recuperarlo: "Me hace feliz"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Armable del Estadio Monumental de la U - Marathon

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;