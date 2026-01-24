Wapa.pe
Melissa Paredes anunció su nuevo proyecto en TikTok, mostrando su alegría por concretar un sueño que ahora es una realidad.

    Melissa Paredes anuncia emocionante noticia | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Melissa Paredes sorprendió al compartir un emocionante video en sus redes sociales. Luego de que la actriz revelara que este año 2026 planea salir embarazada de su pareja Anthony Aranda, la exreina de belleza anunció que su familia crece. ¿Está en la dulce espera?

    Melissa Paredes anuncia noticia que emociona

    Con un audio viral, Melissa Paredes anunció una gran noticia que emocionó a sus seguidores de la plataforma. “Gente, hoy les voy a presentar a mi nuevo amigo, chequéense, chequéense. Gente, les presento a Esponjita, Esponjita, Esponjita”, dijo muy feliz mostrando su nuevo proyecto.

    “¡Sí, bebés! Nueva sucursal SURCO. La familia crece, bebés y no puedo estar más feliz. Ahora tenemos Miraflores y Surco”, escribió anunciando así la inauguración de una nueva sede de su academia de baile ‘U Move’, negocio que tiene con su esposo, el bailarín Anthony Aranda.

    Con un texto, Melissa se mostró emocionada de poder hacer realidad este sueño: "¡¡¡Los sueños si se hacen realidad bebés!!!! ¡¡¡Uno mismo se abre paso, uno mismo sale adelante, uno mismo vuelve a crear todo de cero!!!! ¡¡¡si te cierran las puertas, recuerda siempre que tú mismo te las puedes abrir!!! ¡Casita UMOVE ya disponible para todos ustedes!”, escribió en su cuenta de TikTok anunciando la gran noticia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

