Melissa Paredes anunció su nuevo proyecto en TikTok, mostrando su alegría por concretar un sueño que ahora es una realidad.

Melissa Paredes sorprendió al compartir un emocionante video en sus redes sociales. Luego de que la actriz revelara que este año 2026 planea salir embarazada de su pareja Anthony Aranda, la exreina de belleza anunció que su familia crece. ¿Está en la dulce espera?

Melissa Paredes anuncia noticia que emociona

Con un audio viral, Melissa Paredes anunció una gran noticia que emocionó a sus seguidores de la plataforma. “Gente, hoy les voy a presentar a mi nuevo amigo, chequéense, chequéense. Gente, les presento a Esponjita, Esponjita, Esponjita”, dijo muy feliz mostrando su nuevo proyecto.

“¡Sí, bebés! Nueva sucursal SURCO. La familia crece, bebés y no puedo estar más feliz. Ahora tenemos Miraflores y Surco”, escribió anunciando así la inauguración de una nueva sede de su academia de baile ‘U Move’, negocio que tiene con su esposo, el bailarín Anthony Aranda.