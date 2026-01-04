Melissa Paredes se confiesa y revela que quiere un bebé con Anthony Aranda: “Está en planes”

Melissa Paredes recibió el 2026 en un yate junto a Anthony Aranda, habló de su hija, enfrentó críticas y reveló que planea volver a ser madre.

El inicio del 2026 tuvo un brillo especial para Melissa Paredes, quien decidió despedir el año lejos del ruido y muy cerca del mar. La actriz celebró la llegada del nuevo ciclo a bordo de un yate junto a su esposo Anthony Aranda, en una velada marcada por la intimidad, los fuegos artificiales y una cena preparada para dos.

Aunque el escenario fue de ensueño, Melissa no dejó de lado uno de los momentos más importantes de la noche: conectarse por videollamada con su hija Mía, quien pasó las fiestas en Miami junto a su padre Rodrigo Cuba. La actriz compartió que, pese a la distancia, el vínculo con su pequeña estuvo presente incluso minutos antes de la medianoche.

Una celebración íntima en altamar para recibir el 2026

La pareja optó por una celebración poco convencional y decidió recibir el Año Nuevo navegando. Desde horas antes de las doce, Melissa Paredes compartió en redes sociales imágenes del embarque, donde se les vio llegar con globos de helio, rosas amarillas, una pequeña maleta y hasta almohadas para pasar la noche en el yate.

La actriz apostó por un vestido dorado con brillos, mientras Aranda eligió tonos similares para combinar looks. Ambos permanecieron a bordo hasta el amanecer, disfrutando del espectáculo de luces que iluminó el cielo y marcó el inicio del 2026.

Planes familiares y una postura firme frente a las críticas

Más allá de la celebración, Melissa también se refirió a los comentarios negativos que suele recibir en redes sociales, especialmente tras la polémica por el costoso regalo que le hizo a su hija. Lejos de incomodarse, la actriz dejó clara su posición en declaraciones a América Espectáculos: “A mí me buscan cada cosa como sea, que esto, que el otro… por las puras es, se gastan por las puras, una sigue ahí en su camino”.

La intérprete, quien actualmente forma parte del elenco de Los otros Concha 2, también reveló que ella y su esposo ya conversaron sobre la posibilidad de agrandar la familia, aunque con cautela debido a sus compromisos laborales.

“De hecho eso está en los planes, solo esperamos que Dios haga el milagrito, igual ahora no podemos porque estoy haciendo la novela y recién vamos a intentar, vamos a ver qué pasa, ¡qué nervios! Da nervios, de verdad, porque ya hemos dicho que lo vamos a intentar cuando acabe la novela”, confesó.