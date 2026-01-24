Jefferson Farfán lleva de viaje a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños y grita su amor: “Iluminas mi vida. Te amo”

Jefferson Farfán sorprendió a Xiomy Kanashiro con una escapada romántica a República Dominicana y un emotivo mensaje para celebrar sus 28 años.

Jefferson Farfán y su romántico mensaje a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños. | Composición Wapa

Este 22 de enero, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro optaron por salir del país para celebrar el cumpleaños de la bailarina y actriz en un destino paradisíaco.

Según el programa “Amor y Fuego”, la pareja viajó a República Dominicana, donde disfrutaron de días de descanso, romance y mar. La elección del destino evidenció el lado más detallista y enamorado del exfutbolista.

Jefferson Farfán dedica románticas palabras a Xiomy Kanashiro

Mediante sus redes sociales, Jefferson Farfán expresó públicamente el amor que siente por Xiomy Kanashiro al dedicarle un emotivo mensaje por su cumpleaños número 28. El exfutbolista, visiblemente enamorado, compartió diversas fotografías de los momentos que vive junto a la bailarina durante su actual viaje por República Dominicana.

“Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía, te amo”, escribió el exfutbolista en sus redes. A ello, la bailarina respondió con un mensaje igual de emotivo: “Mi amor gracias, es inexplicable este amor tan bonito que te tengo, siempre te haré feliz te amo”.

Así fue la íntima celebración previa al viaje

La celebración por el cumpleaños de Xiomy Kanashiro no se redujo únicamente a la escapada romántica. Antes de viajar, la bailarina organizó un encuentro privado en la residencia de Jefferson Farfán, donde compartió con sus personas más cercanas.

El exfutbolista se involucró activamente en la celebración y sorprendió a su pareja con un detalle especial: adornó la habitación con globos rojos, letras luminosas que formaban la palabra “love” y una rosa roja, sellando el momento con un beso en el cuello. Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la conexión y el afecto que existe entre ambos.