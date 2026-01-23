Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Sergio Peña tuvo conversación con mujer denunciante a solo minutos después de “reunión” con Miguel Trauco y Carlos Zambrano, afirma abogado

Abogado de Sergio Peña, Juan Peña indicó que el futbolista llegó a ver a la mujer que realizó la denuncia. 

    Juan Peña, abogado de Sergio Peña, brindó nuevos detalles sobre lo ocurrido tras la reunión que se realizó en una habitación de hotel en Montevideo, donde estuvieron presentes su defendido, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, la joven denunciante y una amiga, según lo señalado en la acusación por presunto abuso sexual. El letrado relató cómo fue el comportamiento de la joven cuando el futbolista se retiró del lugar y qué conversación mantuvieron al reencontrarse minutos después.

    Sergio Peña se cruzó con la joven denunciante poco después de dejar la reunión en el hotel

    En una entrevista concedida a Milagros Leyva, Juan Peña generó polémica al respaldar públicamente la versión de Sergio Peña, quien ya se había pronunciado en redes sociales negando cualquier implicancia en el presunto delito. El abogado explicó que su patrocinado se fue antes que los demás y, al regresar a su habitación para recoger sus pertenencias, se encontró con la joven en el ascensor.

    Según el letrado, el comportamiento de la denunciante no le pareció inusual ni preocupante. “Sergio no sabe qué ocurrió después de que él se retiró ni si se produjeron actos sexuales. Lo que él pudo percibir es que no observó ningún indicio de violencia, ya que no notó una actitud extraña en ella”, declaró.

    wapa.pe

    Además, relató cómo fue el breve intercambio que ambos tuvieron antes de separarse definitivamente. Indicó que se saludaron con normalidad y conversaron de manera casual sobre lo que harían a continuación.

    “Bajó de un piso a otro para recoger sus cosas y luego la ve salir con una actitud normal, tranquila, ni feliz ni triste. Se encuentran en el ascensor y ella le dice: ‘Hola, ¿qué tal? Voy a ver a una persona, ya me voy, voy a encontrarme con mi amiga’. No era la conducta de alguien que hubiera sido agredida. Luego hace su checkout, se dirige al aeropuerto, toma un taxi. Cada uno tenía vuelos distintos, uno a Perú y otro a Argentina”, explicó.

    Cabe recordar que, desde Argentina, también se informó que Carlos Zambrano habría mantenido contacto con la joven a través de mensajes en redes sociales, dato que forma parte de las investigaciones en curso.

