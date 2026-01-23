Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima , se pronunció sobre la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por denuncia de abuso sexual.

Franco Navarro, el director deportivo de Alianza Lima, se pronunció dando más detalles sobre la indignante denuncia que pesa sobre los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por el presunto delito de abuso sexual. La autoridad terminó por exponer la razón por la que los futbolistas fueron separados de forma indefinida tras esta denuncia.

Director de Alianza Lima se pronuncia y expone falta de jugadores

El director deportivo del club blanquiazul terminó por confirmar que al confirmar una grave falta, decidieron tomar una decisión luego de que los futbolistas fuesen denunciados por un presunto abuso sexual contra una joven de 22 años.

“Nos reunimos y se tomó la decisión de separar indefinidamente a estos jugadores. La investigación (sobre denuncia de abuso) sigue su curso, pero ingresaron mujeres a la concentración, algo que lamentamos. Dijimos que este año no íbamos a permitir ningún acto de indisciplina”, sostuvo en conversación con RPP.

Navarro aseguró que unas mujeres ingresaron al hotel Hyatt Centric, lugar donde se encontraba hospedado el equipo. "Lo que está confirmado es que ingresaron, esa es la indisciplina. Eso es lo más importante. No vamos a entrar en detalle", precisó.

Alianza Lima tendría material audiovisual clave en el caso Zambrano, Trauco y Peña

La investigación que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sumó un nuevo elemento que ha generado impacto dentro de Alianza Lima. De acuerdo con información difundida recientemente, el club ya contaría con un registro en video donde se observa a los futbolistas ingresando al hotel Hyatt Centric junto a una mujer, durante el periodo en el que el plantel se encontraba concentrado.

El periodista Carlos Panez fue quien dio a conocer este dato, señalando que dicho material estaría en manos de la institución blanquiazul y habría sido determinante para adoptar medidas internas contra los jugadores. Según explicó, en las imágenes no solo se aprecia el ingreso de una persona ajena a la concentración, sino también la presencia de bebidas alcohólicas, aspecto que agravó la situación y encendió las alertas dentro del club.

“Alianza ya dispone del video donde se ve el ingreso de los futbolistas y una persona no autorizada, una fémina, una chica, a la concentración con bebibas alcohólicas”, afirmó Panez al referirse al contenido del material audiovisual.