Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Productora de ‘La Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima contrata orquesta que trabaja con Bryan Torres, presunto agresor de Samahara Lobatón

El “Fan Fest” de la Noche Blanquiazul se realizará este viernes 23 de enero en la explanada occidente del estadio de Alianza Lima. 

    A menos de 24 horas de las fuertes acusaciones en contra de los futbolistas Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano el club Alianza Lima se ve envuelto en otra polémica, generando cientos de críticas, incluso de sus propios hinchas.

    Y es que esta mañana, la productora del ‘La Noche Blanquiazul’ reveló, a través de sus redes sociales, las orquestas y artistas que estarán presentes en su ‘Fan Fest’. Dicho evento dará inicio este viernes 23 de enero en la explanada occidente del estadio Alejandra Villanueva.

    Productora de ‘La Noche Blanquiazul’ contrata orquesta que labora con Bryan Torres

    A través de sus redes sociales ‘Soundmusic.pe’, productora del evento ‘La Noche Blanquiazul’ reveló una imagen, en donde se puede ver las diferentes agrupaciones que estarán este viernes, entre estas bandas se ve el nombre de la banda que sigue laborando con Bryan Torres: Barrio Fino.

