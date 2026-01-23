El “Fan Fest” de la Noche Blanquiazul se realizará este viernes 23 de enero en la explanada occidente del estadio de Alianza Lima.

Productora de ‘La Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima contrata orquesta que trabaja con Bryan Torres, presunto AGRESOR de Samahara Lobatón | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

A menos de 24 horas de las fuertes acusaciones en contra de los futbolistas Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano el club Alianza Lima se ve envuelto en otra polémica, generando cientos de críticas, incluso de sus propios hinchas.

Y es que esta mañana, la productora del ‘La Noche Blanquiazul’ reveló, a través de sus redes sociales, las orquestas y artistas que estarán presentes en su ‘Fan Fest’. Dicho evento dará inicio este viernes 23 de enero en la explanada occidente del estadio Alejandra Villanueva.

Productora de ‘La Noche Blanquiazul’ contrata orquesta que labora con Bryan Torres