La acusación contra los futbolistas Carlos Zambrano , Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual agravado plantea un complejo escenario legal en Argentina y más allá.

La acusación presentada contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa teniendo eco fuera del Perú y abre un complejo escenario legal en el ámbito internacional. El abogado argentino Nicolás Silvera detalló que la denuncia formulada contra los futbolistas corresponde al presunto delito de abuso sexual agravado, una figura penal que en Argentina contempla penas que pueden oscilar entre los 8 y 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

Futbolistas peruanos atravesarían complejo escenario

El especialista explicó que la gravedad de la imputación radica en que el hecho habría involucrado a más de una persona, lo que endurece el encuadre legal y eleva considerablemente las posibles sanciones. En ese contexto, advirtió que, de prosperar el proceso bajo la legislación argentina, los investigados afrontarían un panorama judicial especialmente delicado.

"Es una situación sumamente complicada porque es un delito que, ante las leyes argentinas, choca mucho. Es una pena que casi se equipara al homicidio", dijo en entrevista con Exitosa.

Sin embargo, este aclaró que la aplicación directa de la ley argentina no es inmediata, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en territorio uruguayo, lo que introduce el principio de territorialidad en la causa. Aun así, precisó que existen mecanismos legales que permitirían avanzar con el proceso a través de la cooperación entre países.

"Lo que rige en el Derecho es el principio de territorialidad. La competencia de los juzgados se va a regir, en principio, por el lugar del hecho, y más cuando estamos hablando de abusos sexuales, que son delitos puramente territoriales", resaltó.

Finalmente, el abogado recordó que los acuerdos vigentes dentro del Mercosur facilitan la asistencia judicial internacional, lo que podría permitir que la denunciante continúe con el proceso sin necesidad de regresar a Uruguay para ratificar su testimonio, agilizando así las diligencias y el intercambio de información entre las autoridades competentes.

Motivos por los que la acusación se presentó ante la justicia argentina

La elección de iniciar el proceso legal en Argentina y no en Uruguay responde, según especialistas, a factores vinculados al entorno emocional y personal de la denunciante. En este tipo de situaciones, es habitual que las víctimas opten por acudir a las autoridades de su país de residencia, donde cuentan con una red de apoyo más cercana y un sistema judicial que les resulta familiar, especialmente cuando los hechos ocurrieron en un territorio ajeno.

En esa línea, el abogado Nicolás Silvera señaló que la decisión no resulta inusual ni irregular, ya que muchas personas prefieren denunciar cuando se sienten contenidas y seguras, lejos del lugar donde habrían vivido el episodio traumático. Para el letrado, este contexto influye directamente en el momento y el lugar en el que se formaliza la acusación.