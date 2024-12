"Ya sé que mi panza está grande, pero les aseguro que aquí solo hay una bebé (…) En TikTok me dijeron que parece que tendré quintillizos. Ya no falta nada para conocer a nuestra princesa". Fue lo que redactó la hija de Karina Rivera en su cuenta oficial de TikTok confirmando que será una niña.

"Hace algunas semanitas, dije, ‘ups problemas. No me viene mi ciclo, ¿qué está pasado?’. Obviamente, yo pensé que no podía serlo, y como adulta y como adultos con Javier (Carmona) nos cuidábamos porque era parte dé. (Respira) A qué no saben. Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo", sostuvo en su TikTok.