La influencer Pamela Franco está ocupando otra vez los titulares de los medios de espectáculos, tras la última acusación que acaba de pasar. Según se reveló, la cantante no dejaría que Christian Domínguez vea a su hija . Tras esta fuerte situación, la actual pareja de Christian Cueva decidió salir al frente para dejar en claro todo.

En el programa ‘Todo se Filtra’ se reveló el mensaje de la hija mayor de Christian Domínguez, en donde indicó que no podía ver a su hermana. Tras esta situación, Pamela Franco dejó en claro todo: "Yo creo que el indicado ahí es su papá en hablar porque es una menor" , empezó diciendo.

"Él no tiene régimen de visita, él está libre de ver a su hija cuando él quiera. Es más, no puse régimen de visita por el tema de tipo de trabajo que tenemos ambos, entonces es bien complicado y él va a verla cuando él quiera. Ahora, cuantas veces vaya o no ya dependerá de él", dijo.