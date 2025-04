El internet está de luto: murió la mujer que sin saberlo hizo historia con el viral “se hace la vístima”

Lo que comenzó como una anécdota divertida para millones, fue, en realidad, una experiencia amarga para ella y su familia. Durante una entrevista donde denunciaba maltratos mientras trabajaba para María Inés Facuse y Sergio Jadue (exdirectivo del fútbol chileno), Elizabeth cometió un desliz lingüístico que internet no perdonó: “Se hace la vístima”.

La frase se viralizó de inmediato , y con ello llegaron los memes, parodias y burlas en todos los rincones de las redes. Aunque muchos lo tomaron como una broma inocente, para Elizabeth fue una condena silenciosa: “Me siento mal porque casi que no puedo salir a la calle”, declaró tiempo después.

La fama no le trajo reconocimiento ni dinero. Le trajo acoso. Según su hija, María José Paz Ogaz, el hostigamiento fue constante. “Nos gritaban cosas, nos seguían, pedían fotos, se burlaban”, contó. Elizabeth, además, enfrentaba una dura batalla contra la diabetes , enfermedad que se agravó con el paso de los años.

Elizabeth confesó que su problema de pronunciación se debía a un deterioro dental. “Esto para mí no es gracioso. Me duele que me molesten”, decía en sus últimas apariciones públicas, dejando claro que detrás del meme había una mujer real, con emociones, luchas y sufrimiento.