El Dr. Mario García revela datos curiosos sobre las radiografías dentales y su impacto en la salud bucal

Uno de los aspectos más llamativos es que las radiografías dentales utilizan una cantidad mínima de radiación. A menudo, los pacientes se preocupan por la exposición, pero, según el Dr. García , una radiografía dental emite menos radiación que un viaje en avión de dos horas. “Muchas personas no lo saben, pero el cuerpo humano está expuesto a radiación natural todos los días. Una radiografía dental equivale a la cantidad de radiación que recibimos al pasar unas horas bajo el sol o usar dispositivos electrónicos”, señala.

Las radiografías no solo sirven para detectar caries o problemas en las encías. También pueden revelar condiciones inesperadas, como dientes supernumerarios (dientes extra que no erupcionan), quistes, tumores y hasta calcificaciones en arterias del cuello, lo que en algunos casos ha permitido diagnosticar enfermedades cardiovasculares en etapas tempranas. “Hemos tenido casos en los que, gracias a una radiografía dental, se han detectado problemas médicos más allá de la boca, lo que demuestra la importancia de este procedimiento no solo para la odontología, sino para la salud en general”, comenta el especialista.