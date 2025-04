Darinka se mostró indignada asl contrastar esta transferencia con el pago que recibía de parte del expelotero para los gastos de su hija y que serían de solo 3500 soles, algo que generó molestia en la influencer. "17 de enero él me llama a las 8 de la noche que me va a llevar makis, llega aproximadamente 10 de la noche, mi hija estaba dormida, lo escuchó, se levantó y le pide un chupetín, se fueron a comprar a una tienda, dejó el celular, yo estaba en el mueble, estaba el celular al lado donde vibra y yo atino en ponerlo a un lado, vi un depósito de 15 mil soles a Xiomy Kanashiro", recordó.

"En ese momento yo me indigné porque, sí, él se hacía cargo del departamento, de los pagos, de la nana y el monto exacto que me pasaba era 3500 soles, era muy aparte, pero estaba dentro de los alimentos, recreación, ropa, yo veía sola el tema de mi hija", añadió Ramírez.

Asimismo, la influencer contó que no le reclamó en el momento, pero sí llegó a guardar la foto del depósito como prueba y le contó a Doña Charo: "No se lo reclamé, yo me guardé esa foto como prueba que en algún momento me lo quiera negar porque él me decía que nunca iba a oficializar a nadie, una vez que tuvimos un percance yo se lo conté a su mamá, sobre ese depósito".