Rodrigo González reveló que Darinka Ramírez se quejó del dinero que le da Jefferson Farfán, afirmando que no le alcanza “para nada”, desatando gran polémica.

La reciente controversia entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán ha captado la atención pública. Según declaraciones del conductor Rodrigo González, Ramírez habría expresado descontento con el apoyo económico proporcionado por el exfutbolista. Este nuevo giro en su relación añade tensión a una situación ya complicada. Te contamos los detalles de esta revelación.

¿Qué reclamo le habría hecho Darinka Ramírez a Jefferson Farfán?

La tensión entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán habría llegado a un punto crítico durante un reciente altercado en el que, según se conoció, ella desestimó el apoyo económico que él le brinda. Este episodio no solo dejó entrever un conflicto de fondo en la relación, sino que también terminó en una denuncia por violencia psicológica.

De acuerdo con el testimonio de Ramírez, todo comenzó cuando cuestionó a Farfán por no tener cuidado con los juguetes de su hija. La discusión escaló rápidamente, y fue en medio del intercambio que ella habría manifestado su descontento con el dinero recibido, lo cual habría detonado una fuerte reacción del exfutbolista.

Durante su programa en vivo, Rodrigo González sorprendió a su audiencia al revelar un nuevo detalle del conflicto entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán. Según el conductor, en medio de esta acalorada discusión, ella habría expresado su inconformidad con el monto económico que recibe del exfutbolista, asegurando que no le resulta suficiente para cubrir sus necesidades.

“Darinka ha contado que cuando le dijo a Farfán que tenga cuidado con los juguetes y él le respondió que podía comprar más como compra otros mil juguetes; ella le dijo: ‘Que va a ser, con la porquería que me das, no me alcanza’. Según dicen, Farfán le daba casi 9 mil soles”, dijo ‘Peluchín’.

“Si tú ofendes también, esa parte no la ha contado ella, pero a mí me han trascendido esa versión, que cuando empezaron a discutir, Darinka menospreció el dinero nada despreciable que Farfán, haciéndose cargo de su responsabilidad, le deposita para pagar casa, nana y los gastos de su hija”, añadió.

Darinka Ramírez revela episodios personales con Jefferson Farfán tras denunciarlo

La tensión entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán sigue creciendo. Esta vez, la joven modelo compartió detalles inéditos sobre su relación con el exfutbolista en una entrevista exclusiva con Magaly Medina. En un adelanto difundido por el programa de espectáculos, se expone el testimonio de Ramírez, quien explicó los motivos que la llevaron a presentar una denuncia por violencia psicológica.

“Comenzó a jugarse de manos con su primo, y yo le pedí que tuviera respeto en el área donde estaba la bebé. Eso fue suficiente para que se levantara agresivo y me gritara ‘¡Lárgate!’. Me empezó a reclamar por el departamento, diciéndome: ‘Tú no estás acostumbrada a vivir así’”, contó la modelo con el rostro serio.