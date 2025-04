Según publicó el medio La República en diciembre de 2022, Enrique Iglesias confesó que antes de que su madre iniciara una relación con Mario Vargas Llosa, no la había visto atravesar un buen momento en su vida personal. Fue por ello que el cantante expresó que lo más importante para él era verla feliz.

“Yo a mi madre la veo feliz y eso a mí me hace feliz. La verdad es que en mi familia y en lo personal todo va bien. No me puedo quejar absolutamente de nada”, citó el medio sobre las declaraciones de Enrique, quien en su momento se mostró tranquilo con la nueva etapa sentimental de Isabel Preysler.