Carlos Zambrano es uno de los tres futbolistas de Alianza Lima denunciados por presunto abuso. 

    El fútbol peruano vuelve a estar en el centro de la polémica tras la revelación de una grave denuncia difundida por el programa argentino ‘Otro Mañana’. Una joven de 22 años acusó a los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de presunto abuso sexual, hecho que habría ocurrido luego de una cena organizada por Zambrano, quien actualmente se encuentra casado con Marcia Succar. Tras hacerse pública la acusación, el defensor tomó una drástica determinación.

    Carlos Zambrano adopta medida tras ser denunciado por presunto abuso

    En las últimas horas, el caso expuesto por el noticiero argentino generó impacto tanto en Perú como en el extranjero, luego de que se conociera que la joven denunciante habría ingresado al hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay, donde se produjo el supuesto incidente con los tres jugadores.

    PUEDES LEER: Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    De acuerdo con la información difundida, Zambrano habría invitado previamente a la joven a una cena y luego la llevó, junto a una amiga, al lugar donde se encontraban concentrando los futbolistas. Por motivos de seguridad y temor, la mujer decidió presentar la denuncia en su país de origen, Argentina, en lugar de hacerlo en territorio uruguayo.

    El medio A24, conducido por el periodista Antonio Laje, confirmó que el caso ya fue derivado a la Justicia argentina y que, además de Zambrano, los otros implicados serían Miguel Trauco y Sergio Peña, ambos jugadores habituales de la selección peruana y actuales integrantes del plantel blanquiazul.

    Hasta el momento, ninguno de los futbolistas se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia. Sin embargo, se conoció que Carlos Zambrano optó por restringir los comentarios en sus redes sociales, una función que hasta hace pocos días se encontraba habilitada para los hinchas, lo que evidenciaría su intención de evitar críticas y reacciones mientras se esclarece el delicado caso.

    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

