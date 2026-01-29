“Tenchy” Ugaz dio sus declaraciones en su cuenta de Instagram y reveló el descargo de Edwin Pérez, tras publicación de Christian Cueva.

Christian Cueva volvió a encender la polémica luego de publicar un extenso mensaje en Instagram en el que hace referencia a una mujer de Trujillo que, según él, habría tenido relaciones con varios hombres casados, la mayoría futbolistas. Para muchos usuarios, el mensaje estaría dirigido a Pamela López, quien desde hace años ha sido señalada por esposas de personajes conocidos como “la amante”, antes de su matrimonio con el popular ‘Aladino’. Entre los nombres que resurgieron están ‘Tenchy’ Ugaz y Edwin Pérez.

Futbolistas mencionados por Christian Cueva rompen su silencio

Con esta publicación, el futbolista habría iniciado una nueva confrontación pública con la madre de sus hijos, acusándola de no tener autoridad moral para criticar a Pamela Franco, al insinuar que ella también se habría involucrado con hombres casados en el pasado. De acuerdo con Cueva, esa información le fue revelada por la propia López, aunque no precisó si ocurrió antes o durante su relación. “Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes”, escribió, agregando que ella no es “ninguna virgen”.

Tras verse directamente aludido, ‘Tenchy’ Ugaz decidió pronunciarse y, aunque al inicio pensó que se trataba de una broma, terminó manifestando su molestia por el daño que estas declaraciones han causado en su entorno familiar.

“Nunca lo he mencionado, y no entiendo porque tiene que involucrarme en sus problemas, además no puede salir a decir, me contaron. Trato de tomar todo deportivamente, a la broma pero me incomoda que amigos y hasta mi hija me llame por lo que el señor soltó sin tener una prueba”, dijo al diario Trome. Aun así, dejó claro que su matrimonio es lo suficientemente sólido como para no verse afectado por rumores.

Otro de los nombres mencionados, Edwin Pérez, también reaccionó al verse envuelto en el escándalo. Según Ugaz, Pérez se comunicó con él sorprendido y confundido por las palabras del ‘10 del pueblo’, dejando en evidencia que no respalda dichas versiones.

“Incluso mi amigo Edwin Pérez, que también ha mencionado, me llamó porque ni entiendo qué le pasa al señor con el que he trabajado”, añadió.